بحران سلب اعتماد پایان یافته است/ دست دوستی به سوی مخالفان دراز می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی روز جمعه در دیدار با اعضای جمعیت "الوفاء للعراق" که شامل برخی نمایندگان "العراقیه البیضاء" و "العراقیه الحره" و نیز برخی اعضای فهرست العراقیه است، گفت: بحرانی که عراق اخیرا شاهد آن بود (بحران سلب اعتماد از نخست وزیر) پایان یافته است و تاثیر منفی بر اوضاع کشور نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه دورویی و تهدیدات از سوی برخی وجود دارد که نباید بدون بازخواست از آن عبور کرد، گفت: بحث و جدل های سیاسی خدمات رسانی به شهروندان عراقی را از بین برده است.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد که دست دوستی خود را به سوی مخالفان خود خواهد گشود چرا که عرصه سیاسی مجالی برای انتقام گیری نیست و وی بر اساس قانون اساسی عمل خواهد کرد.