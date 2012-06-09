به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی نژاد صبح امروز شنبه در همایش ملی اقیانوس شناسی با اشاره به کاربردهای حوزه های دریایی افزود: حوزه های دریایی در بخش های ترابری و حمل و نقل، تامین غذا، سلامت، دفاع و امنیت و همچنین در بخش های تفریحی کاربرد دارد که در سالهای اخیر توجه جدی به این حوزه معطوف شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به بخش های فعال و تصمیم گیر در حوزه دریا اظهار داشت: در حال حاضر شورای عالی اقیانوس شناسی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت هایی را در این زمینه آغاز کرده اند ضمن آنکه برخی از دانشگاهها با راه اندازی رشته های مرتبط با دریا در مقاطع کارشناسی تا دکترا اقدام به تربیت نیروی انسانی در این حوزه کردند.



وی طراحی و ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی را از جمله پروژه های کلان در این حوزه نام برد و یادآور شد: علاوه بر این در حوزه زیر سطحی نیز پروژه های کلان و عمده ای در شورای عطف تعریف شده است که با اجرایی شدن این پروژه های کلان می توان به اقتدار کشور در حوزه دریا کمک کرد.



مهدی نژاد با اشاره به فعالیت دانشگاههای چابهار و خرمشهر و دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) و همچنین موسسه ملی اقیانوس شناسی در حوزه های دریایی یادآور شد: به منظور تقویت این حوزه تلاش می شود تا ظرفیت های موجود را تقویت کنیم و علاوه بر آن نسبت به ایجاد موسسات دولتی و غیر دولتی در حوزه های دریایی اقدام کنیم.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت های پارک های فناوری بوشهر، هرمزگان، مازندران و گیلان ادامه داد: علاوه بر این در سالهای اخیر شرکت های صنعتی در حوزه صنایع دریایی شکل گرفته است که این ظرفیت ها موجب افزایش توان کشور در حوزه های دریایی شده است.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در عین حال یادآور شد: به منظور جهت دهی فعالیت های کشور در حوزه های دریایی نیاز است تا از ظرفیت های کشور به منظور اجرای چند طرح بزرگ ملی استفاده کنیم. این امر باعث می شود تا کسب و کار در حوزه دریا نیز رونق گیرد.



وی لازمه این امر را در تقویت همکاری های بین المللی و متناسب سازی تربیت نیروی انسانی در حوزه دریا دانست و اضافه کرد: در حال حاضر یکی از آفت هایی که در کشور وجود دارد این است که رشته هایی در حوزه دریا تعریف نمی شود و سالهای متمادی بدون توجه به نیاز داخلی کشور اقدام به پذیرش و تربیت نیروهای انسانی می شود که این امر نیاز به مدیریت دارد.

