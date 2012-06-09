به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کادر فنی و دو تن از ورزشکاران تیم تیر و کمان معلولان صبح شنبه در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد.

سرمربی تیم ملی تیر و کمان در ارتباط با عملکرد این تیم در اردوهای تمرینی اظهار داشت: تیم تیر و کمان معلولان در بازی‌های پارالمپیک 2008 پکن حضور پیدا نکرد و در این سه سالی که کار را دوباره آغاز کرده‌ایم، روند رو به رشد خوبی داشته‌ایم. تیم ما قرار بود در رقابت‌های آیواز هند در سال 1387 شرکت کند اما به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا به این رقابت‌ها نرفتیم اما در سال بعد در مسابقات جمهوری چک، کمانداران کشورمان 6 مدال کسب کردند.

حجت الله واعظی افزود: این موفقیت باعث دلگرمی ما شد و فهمیدیم می‌توانیم در آینده نسبت به این تیم امیدوار باشیم و برای همین در بازی‌های پاراآسیایی گوانگجو که در سال 89 برگزار شد با تمام توان شرکت کردیم. امسال هم در رقابت‌های ایتالیا حضور موفقی داشتیم و ضمن کسب چهار مدال، دو سهمیه تیمی پارالمپیک هم کسب کردیم. تیم ما در مجموع با 6 سهمیه انفرادی و 2 سهمیه تیمی در پارالمپیک 2012 لندن شرکت می‌کند.

سرمربی تیم تیر و کمان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر هفتمین اردوی خود را سپری می‌کنیم و باید بگویم که کمانداران به 50 تا 60 درصد آمادگی خود رسیده‌اند. مسابقات جمهوری چک 20 تا 25 تیرماه برگزار می‌شود که می‌توانیم در این رقابت‌ها به شناخت حریفان خود و نیز بررسی نقاط قوت و ضعف تیم بپردازیم.

واعظی از فراهم نشدن شرایط حضور کمانداران در المپیک آزمایشی لندن ابراز تاسف کرد و گفت: مسابقات آزمایشی لندن این فرصت را به ورزشکاران ما می‌داد تا با شرایط مسابقه در محل بازی‌های پارالمپیک لندن آشنایی پیدا کنند. به هر حال شناخت محل مسابقات و تصویرسازی نقش مهمی برای موفقیت ورزشکاران کشورمان در این رویداد داشت.

وی در پایان شرایط کمانداران را مناسب توصیف کرد و افزود: رکوردهای بچه‌های ما بسیار بالاست و باید بگویم یک سر و گردن بالاتر از حریفان خود هستیم. البته من نمی‌توانم پیش بینی کسب مدال داشته باشم، چراکه با این کار انتظارات از نفرات اعزامی بالا می‌رود با این حال تیم کشورمان برای کسب 6 مدال از این بازی‌ها تلاش می‌کند. ما تلاش می‌کنیم تا با دست پر به کشور بازگردیم.