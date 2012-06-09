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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

جوادی خبر داد:

افزایش ظرفیت سیلوهای گندم آذربایجان غربی

افزایش ظرفیت سیلوهای گندم آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی از افزایش 150 هزار تن به ظرفیت سیلوهای استان تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند جوادی صبح شنبه در جلسه هماهنگی خرید گندم در ماکو از در دست احداث بودن 3 واحد سیلوی جدید با مشارکت بخش خصوصی در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: با بهره برداری از این واحدها 150 هزار تن به ظرفیت ذخیره گندم استان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه سیلوها در شهرستانهای تکاب، پیرانشهر و بوکان  با یشرفت فیزیکی65 درصد در دست احداث و بهره برداری هستند، اظهار داشت: بخش خصوصی برای اجرای این طرحها در مجموع 30 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 واحد سیلو در 17 شهرستان آذربایجان غربی فعال است، یاد آور شد: این سیلوها 800 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی گندم دارند.

جوادی از کاهش 30 درصدی میزان خرید گندم در آذربایجان غربی طی سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: امسال نیز گندم های دارای بالای 2 درصد سن زدگی از کشاورزان خریداری نمی شود.

وی با بیان اینکه این در حالی است که طی سال گذشته کاهش قیمت سن‌زدگی برای خریداران آزاد بود، افت مفید و غیرمفید گندم را در سال جاری به نفع کشاورز دانست و اظهار داشت: جدول پاکی خرید قیمت در سال گذشته یک و دو  بوده که امسال با  افزایش آن به دو و چهار خرید گندم به نفع کشاورز است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه شرکت بازرگانی استان هیچ‌گونه مشکلی برای خرید گندم ندارد، افزود: تمامی سیلوهای استان برای ذخیره‌سازی گندم آماده بوده و در انبارهای تعاونی روستایی گندم نگهداری نمی‌شود.

جوادی با بیان اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی استان به دامداران گندم نمی‌دهد، گفت: در صورتی که در انبارها گندم با درصد سن‌زدگی بالا و غیر قابل مصرف انسانی وجود داشته باشد شرکت غله و خدمات بازرگانی از طریق بورس آن‌ها را به دامداران می‌فروشد.

وی در ادامه با بیان اینکه در استان کمبود ذخیره گندم وجود ندارد، اضافه کرد: امسال قیمت گندم در کشور 395 تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته 30 تومان افزایش یافته است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهسازی نانواییهای آذربایجان غربی گفت: برای تولید نانهای مرغوب و جلوگیری از ضایعات نان 7 میلیارد ریال به صورت تسهیلات بانکی به نانوایان پرداخت و آموزشهای اصولی پخت نان به بیش از 2 هزار نفر از نانوایان ارائه شده است.

کد مطلب 1621741

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