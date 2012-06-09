افزایش ظرفیت سیلوهای گندم آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند جوادی صبح شنبه در جلسه هماهنگی خرید گندم در ماکو از در دست احداث بودن 3 واحد سیلوی جدید با مشارکت بخش خصوصی در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: با بهره برداری از این واحدها 150 هزار تن به ظرفیت ذخیره گندم استان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه سیلوها در شهرستانهای تکاب، پیرانشهر و بوکان با یشرفت فیزیکی65 درصد در دست احداث و بهره برداری هستند، اظهار داشت: بخش خصوصی برای اجرای این طرحها در مجموع 30 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 واحد سیلو در 17 شهرستان آذربایجان غربی فعال است، یاد آور شد: این سیلوها 800 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی گندم دارند.



جوادی از کاهش 30 درصدی میزان خرید گندم در آذربایجان غربی طی سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: امسال نیز گندم های دارای بالای 2 درصد سن زدگی از کشاورزان خریداری نمی شود.

وی با بیان اینکه این در حالی است که طی سال گذشته کاهش قیمت سن‌زدگی برای خریداران آزاد بود، افت مفید و غیرمفید گندم را در سال جاری به نفع کشاورز دانست و اظهار داشت: جدول پاکی خرید قیمت در سال گذشته یک و دو بوده که امسال با افزایش آن به دو و چهار خرید گندم به نفع کشاورز است.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه شرکت بازرگانی استان هیچ‌گونه مشکلی برای خرید گندم ندارد، افزود: تمامی سیلوهای استان برای ذخیره‌سازی گندم آماده بوده و در انبارهای تعاونی روستایی گندم نگهداری نمی‌شود.



جوادی با بیان اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی استان به دامداران گندم نمی‌دهد، گفت: در صورتی که در انبارها گندم با درصد سن‌زدگی بالا و غیر قابل مصرف انسانی وجود داشته باشد شرکت غله و خدمات بازرگانی از طریق بورس آن‌ها را به دامداران می‌فروشد.

وی در ادامه با بیان اینکه در استان کمبود ذخیره گندم وجود ندارد، اضافه کرد: امسال قیمت گندم در کشور 395 تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته 30 تومان افزایش یافته است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهسازی نانواییهای آذربایجان غربی گفت: برای تولید نانهای مرغوب و جلوگیری از ضایعات نان 7 میلیارد ریال به صورت تسهیلات بانکی به نانوایان پرداخت و آموزشهای اصولی پخت نان به بیش از 2 هزار نفر از نانوایان ارائه شده است.