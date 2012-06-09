تصاویر جورپای غول پیکری که به یک ایستگاه تحقیقاتی حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه نشانه هایی از گازگرفتن سیمهای یک سیستم دوربینی در باهاما به دست آمد و دوربینهای زیرآبی تحقیقاتی قطع شدند، دانشمندان جستجو برای یافتن مقصر ماجرا را آغاز کردند.

اد بروک از موسسه کیپ الوترا با نگاهی دقیق تر به سیمهایی که دارای آثار گازگرفتگی با دندان بودند اظهار داشت که این سیسمها نشان گازگرفتگی توسط چنگالهای خرچنگ دارند، اما حقیقت عجیب تر بود. این حمله توسط یک جورپای غول‌پیکر زیردریایی صورت گرفته بود.

بروک اظهار داشت: تنها یک جورپای غول‌پیکر می توانند چنین آرواره های قوی داشته باشد.

این سخت پوست بزرگ در اعماق 2.5 متری زیر دریا زندگی می کند

پاهای این جورپا هفت جفت هستند که دو پاهای جلویی آن توانایی بردن غذا به طرف چهار ردیف آرواره آن را دارد

اد بروک از موسسه کیپ الوترا با نگاه دقیقتری به کابلها دریافت که نشان گازگرفتنگی آنها می تواند متعلق به گونه از ای خانواده خرچنگها باشد

جورپای غول پیکر یک جانور گندیده خوار است که از نهنگها، ماهی ها و میگوهای مرده تغذیه می کند.

این گونه که در آبهای عمیق و سرد اقیانوسهای اطلس و آرام زندگی می کنند نمونه خوبی از رشد غول پیکری موجودات دریایی در آبهای عمیق است.

براساس گزارش دیلی میل، بسیاری از گونه های خانواده های سخت پوستان و بی مهرگان از همتایان خود در آبهای کم عمق بسیار بزرگتر هستند. هنوز علت دقیق آن مشخص نشده است و دانشمندان نمی دانند که آیا دمای سرد آب، فشار بالا یا منابع غذایی کمیاب علت این امر است یا غول پیکر شدن این موجودات علت دیگری دارد.

دوربینهای تحقیقاتی پس از جویده شدن سیمها توسط موجود غول پیکر دریایی قطع شدند

جورپای غول پیکر یک سخت پوست بزرگ است که طول آن می تواند به نیم متر و وزن آن به دو کیلوگرم برسد، درحالی که خویشاوندان ساحل نشین آن تنها چند سانتیمتر طول دارند.