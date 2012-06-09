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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

حجت‌الاسلام محمدی‌مجد:

تعداد خانه‌های عالم کرج افزایش می‌یابد

تعداد خانه‌های عالم کرج افزایش می‌یابد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال شهرستان کرج از فعالیت 17 خانه عالم در این شهرستان و افزایش این تعداد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

حجت الاسلام محمد محمدی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت های فرهنگی و اجرایی صورت گرفته در بحث اعتکاف، برگزاری این رویداد مهم فرهنگی مذهبی را در کرج موفقیت آمیز خواند.

وی گفت: 915 هیئت مذهبی در کرج وجود دارد که 38 هیئت از هیئت های خواهران است همچنین 135 حسینیه داریم که دو عدد آنها انجمن اسلامی هستند.

وی افزود: 17 خانه عالم در شهرستان کرج وجود دارد و ما می کوشیم با توجه به نیاز این شهرستان، این تعداد را تا حد ممکن بیشتر کنیم.

محمدی مجد، در خصوص موضوع اعتکاف گفت: امسال این مراسم بسیار پرشورتر از سال های گذشته برگزار شد و به نظر می رسد باید با برنامه ریزی مناسب هر سال به غنای معنوی این برنامه افزود.
 
وی از فعالیت های ویژه اوقات فراغت توسط این اداره در تابستان خبر داد و گفت: تلاش می شود آموزش های دینی محور این فعالیت ها قرار گیرد.
کد مطلب 1621744

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