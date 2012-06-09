سهم هنرمندان و مدیران در نابسامانی شرایط تئاتر!

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته تئاتر ایران روزگار خوشی نداشته و مدام با شرایط سخت و نابسامانی مواجه بوده‌است که گویی هیچگاه پایانی نداشته و مدام در یک روند دایره‌وار تکرار می‌شوند. بارها و بارها طی سال‌هایی که سپری شده تصمیمات اشتباه مدیران و مسئولان تئاتر شرایط را نابسامان‌تر کرده‌است.



تصمیماتی که در اکثر موارد بدون وجود نگاهی کارشناسانه صورت گرفته و نه تنها کمکی به تئاتر نکرده‌ است بلکه باعث شده‌اند شرایط برای تئاتر نامناسب‌تر شود. اما نمی‌توان سهم هنرمندان تئاتر را در این نابسامانی‌ها نادیده گرفت. هنرمندان تئاتر هم در رقم خوردن چنین شرایط نابسامانی برای تئاتر، دخیل بوده و هستند.



هنرمندان تئاتر در مواردی با اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین پذیرفتن تصمیمات نامناسب مدیران و مسئولان، سهم بسزایی در شکل‌گیری شرایط نابسامان فعلی تئاتر دارند. در برخی مواقع اختلاف نظر میان برخی هنرمندان تئاتر باعث شد تا هنرمندان تئاتر در مقابل یکدیگر قرار گیرند و این شرایط چیزی نداشت جز آسیب دیدن تئاتر.



طی سال‌هایی که سپری شده بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که دغدغه برخی هنرمندان تئاتر تنها اجرای نمایش بوده و برای داشتن نوبت اجرا در مقابل دیگر اعضای این خانواده هنری قرار گرفته‌اند. این روند باعث شده تا برخی مدیران و مسئولان تئاتری نیز که نگاهی کارشناسانه ندارند به روند تصمیمات غیرتخصصی خود ادامه دهند.

ما خود همه چیز را خراب کرده‌ایم



حمیدرضا آذرنگ نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: ما تئاتر را درست نفهمیده‌ایم. مشکل ما انتخاب آثار نمایشی نیست زیرا بضاعت تئاتر ما همین است و اینگونه جلو آمده‌ایم.



وی یادآور شد: وقتی پذیرفته‌ایم شورای حمایت و شورای نظارتی وجود داشته باشد، وقتی پذیرفته‌ایم نماینده خانه تئاتر از شورای ساخت تئاتر حذف شود و قرارداد تیپ اینگونه نایده گرفته شود و حرفه‌مان بی‌هویت باشد، باید بپذیریم که چنین شرایطی برایمان وجود داشته باشند.



این هنرمند باسابقه عرصه تئاتر تصریح کرد: شرایط فعلی تئاتر که در آن به سر می‌بریم ربطی به مدیر و کارشناس ندارد زیرا ما خود همه چیز را خراب کرده‌ایم. ما مسئول سرنوشت خود نیستیم و مسئولیت خود را به گردن مسئولان می‌اندازیم. ما احساس مسئولیت نسبت به تئاتر و حرفه‌مان نداریم.

هیچکدام از طرفین بی‌گناه نیستند

از سوی دیگر ایوب آقاخانی دیگر نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر در این باره گفت: فکر می‌کنم هیچکدام از طرفین بی‌گناه نیستند یا مسئولیت این ضعف و نقصان عمومی به گردن هر دو طرف معادله است. اما به هیچ وجه شایسته و عاقلانه نمی‌بینم که با ذکر مؤثر بودن هر دو طرف مسئولیت مدیران را کمرنگ‌تر کنم.



وی ادامه داد: هنرمندان ضعف‌هایی دارند، چه ضعف در رفتارهای صنفی و چه ضعف در رفتارهای حرفه‌ای. اما فراموش نکنیم در بزنگاه‌های جدی همیشه پیش قراولان و راهبران یک جمع مورد سؤال واقع می‌شوند. وقتی فرزندی یا نوجوانی در ظهر تفتیده تابستان با ضربه توپ شیشه همسایه را خرد کند، کسی خود نوجوان را خیلی مورد ملامت قرار نمی‌دهد و بلافاصله رجوع به پدر خانواده می‌شود که غافل از تمام این داستان‌ها مشغول خواب قیلوله بوده است.



این هنرمند شناخته شده عرصه تئاتر با این نظر که ضعف هنرمندان از هر جهتی مستمسک قرار داده شود و مسئولیت مدیران را کمتر کند مخالف است و تأکید می‌کند: ضعف خانواده تئاتر را می‌پذیرم اما مصرم که مدیریت کلان فرهنگی، سیاست گذار مالی تئاتر و نگاه شبه عدالت گسترانه حاکم شده در تئاتر همگی بر ضمه مسئولان است. خصوصا این آخری که به بهانه آن کمی جولان سلایق تک آوایی بیشتر در معرض دید قرار می‌گیرد. اگر نیت گسترش عدالت است (که در آن شکی نداریم) پس این عدالت را در حوزه حضور تضارب آرا و سلایق هم در تصمیم‌گیری لحاظ کنیم.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" افزود: این‌ها ضعف‌های بزرگتری را باعث می‌شوند در حالیکه ما مصرانه روی ضعف رفتار حرفه‌ای هنرمندان مکث می‌کنیم. چه این ضعف غیرقابل انکار است اما به نظرم ادعای مسئولان هم ایجاب می‌کند که فارغ از ضعف هنرمندان تصمیمات دوراندیشانه‌تری بگیرند و از آب گل‌آلود اختلاف میان هنرمندان یا ضعف رفتاری آن‌ها در پی صید ماهی و در و مروارید باشند.



آقاخانی معتقد است اگر عرصه فرهنگ عرصه اخلاق و انسانیت است ما این اخلاق را از مسئولان فرهنگی توقع داریم. وی تأکید کرد: این گفته به معنای وجود و یا رصد بی‌اخلاقی در میان مسئولان فرهنگی نیست بلکه تقاضای داشتن وسعت نگاه، عدل فرهنگی و مسئولیت‌پذیری است.