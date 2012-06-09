ایمان باید حرکت آفرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی پیش از ظهر امروز شنبه در جمع مسئولان، طلاب و قشرهای مختلف مردم بناب و در حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) این شهرستان با اشاره به این مطلب افزود: داشتن ایمان نباید باعث بی تفاوتی و احتمالاً تعطیلی باشد و فرد آنرا حالت برتری بداند چون آن موقع آدرسی که رفته، آدرس غلطی خواهد بود.

وی با بیان اینکه تنها داشتن ایمان مورد قبول قرآن نیست ادامه داد: صبر و استقامت باید چون ایمان و توکل که عزت آفرین است در وجود انسان متجلی باشد و او را به تلاش و کوشش بیشتر وا دارد و این ایمان، ایمان موردنظر خداوند است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب همچنین با بیان اینکه امام راحل(ره) معنا و مفهوم ایمان را در عمل ثابت کرد و آن را به پیکره اسلام دمید؛ اظهار داشت: ملتی که حرکت و سعی و تلاش نکند، خداوند نصرت خود را از آن ملت خواهد گرفت چرا که برای ادامه حالت سکون و انجماد کمک جایز نیست.

وی سپس با اشاره به اینکه امروز ملت های جهان از جمهوری اسلامی ایران «الگـو برداری» می کنند تصریح کرد: امروز ملتهای جهان درسهایی از امام راحل(ره) و انقلاب گرفته اند که اگر به این درسها خوب عمل کنند، پیروزی آنها قطعی است ولی اگر در قبال این درسها گزینشی عمل کنند ، هیچ توفیقی عاید آن ملتها نخواهد شد.

باقری بنابی در ادامه گفت: ملت ایران در اثر اطاعت از علمای دینی خود و بزرگان دین و امام راحل(ره) از اسارت و بندگی آزاد شده و رهایی یافتند و امروز که در کنار این سفره و نعمت الهی قرار گرفتیم، نعمت «ولایت و رهبری» است و هرچه داریم امروز از ناحیه «ولایت» است.

امام جمعه بناب در عین حال اظهار کرد: اگـر صبر و حوصله به خرج نمی دادیم و پشتیبان «ولایت فقیه» نبودیم و از رهنمـودهای امام راحـل(ره) و مقام معظم رهبری اطاعت نمی کردیم امروز در دنیا شاهد درخشش«جمهوری اسلامی» درتمام ابعاد علمی، سیاسی و اجتماعی نبودیم و این عزت و سربلندی مرهون نعمت «رهبری و ولایت» است.