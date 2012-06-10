توقف نصب ATM های پستی/ هزینه 90 میلیاردی خودپردازهای پستی

مجتبی نصیری با اشاره به وضعیت کاربرد 2 مورد از ATM های پستی نصب شده به صورت پایلوت در فاز نخست در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در مراحل اولیه این طرح 2 خودپرداز نصب و راه اندازی شدند که به دلیل عدم قبول مرسولات بسته ای مورد کاربرد چندانی قرار نگرفت.

وی افزود: ATM های پستی تنها قابلیت سفارش پاکت و اسناد به صورت متنی را دارند و به همین دلیل در زمینه ثبت و سفارش مرسولات بزرگ و بسته ای مورد کاربرد چندانی توسط این شرکت قرار نگرفت.

معاون فنی شرکت پست با اشاره به طراحی و قابلیت خودپردازهای پستی، تصریح کرد: این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که به دلیل دریچه ورود کوچک آنها تنها قابلیت دریافت پاکت و اسناد را دارند و به همین دلیل حجم کمی از مرسولات توسط این دستگاه انجام می شود.

نصیری گفت: این دستگاهها در قبول مرسولات به صورت محدود عمل می کنند و همچنین حجم بسیار پایینی از مرسولات توسط این خودپردازها صورت می گیرد.

وی با اشاره به عدم دریافت مرسوله های بسته ای توسط ATM های پستی گفت: تنها در صورتی می توان برنامه هایی برای اجرایی شدن این دستگاه ها در سطح کشور داشت که علاوه بر پاکت و اسناد، مرسوله های بسته ای را نیز دریافت کنند.

معاون فنی شرکت پست با اشاره به هزینه بالای خرید این دستگاه ها اعلام کرد: بهای بالای خودپردازهای پستی از موارد دیگری است که باعث شده تا شرکت پست اقدام به ارتقاء تعداد این دستگاه ها در سطح کشور نداشته باشد چرا که قیمت هر دستگاه ATM پستی به سقف 15 میلیون می رسد.

نصیری با اشاره به تعداد دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی در سطح کشور گفت: هم اکنون حدود 5هزار دفاتر پیشخوان دولت و یک هزار دفاتر پستی در کشور وجود دارد که جمعا برای نصب یک ATM پستی در هر دفتر مبلغی در حدود 90 میلیارد تومان نیاز است.

معاون فنی شرکت پست تصریح کرد: این میزان سرمایه گذاری برای نصب و راه اندازی ATM پستی، برای حجم و ارسال محصولات شرکت پست مناسب نیست چرا که حجم بسیاری پایینی از مرسولات را به خود اختصاص می دهد.