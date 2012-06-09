به گزارش خبرنگار مهر، بشیر حاجی بیگی صبح شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: روز 14 ژوئن که مصادف با 25 خردادماه است، از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان روز تقدیر از "اهداکنندگان خون" نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: شعار امسال با توجه به پیش رو داشتن المپیک لندن در این روز "هر اهدا کننده خون یک قهرمان است" که مراسم ویژه این روز پنجشنبه هفته جاری در مجموعه 14 هزار نفری استادیوم آزادی تهران برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: اهدای خون در تمامی مراکز اهدای خون در کشور همچون تهران است و به لحاظ بهره مندی از تکنولوژی و انواع آزمایشات خون هیچ تفاوتی ندارد.

وی افزود: روزانه سه هزار واحد خونی و فراورده های خونی از استان تهران درخواست می شود که از این تعداد حدود 600 تا 700 واحد پلاسماست که البته با توجه به بحث بیماریهای مغز و اعصاب و بیماریهای خونی مصرف پلاسما در کشور در حال گسترش است.

ایران جزو پنج کشور برتر انتقال خون آسیاست

این مسئول یادآور شد: کشور ایران جزو پنج کشور برتر انتقال خون آسیا به حساب می آید و هر ساله شعاری در این روز انتخاب می شود که امسال یعنی سال 91 به دلیل نزدیکی به المپیک لندن به شعار اهدا کننده ی خون یک قهرمان است مطرح شده است.