طرح بزرگ نشاط معنوی با 4 هزار شرکت کننده برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دانش آموزان، جوانان و نوجوانان سرمایه های بی نظیر جامعه هستند که باید آینده این کشور را با افکار بلند و اندیشه های الهی رقم بزنند.

حجت الاسلام حسینی مقدم افزود: توجه به این قشر عظیم از ضروی ترین کارهای اولیاء و مربیان و متولیان امور فرهنگی است.

وی با اشاره به نقش مهم دانش آموزان در آتیه کشور، گفت: اینها در آینده باید در مدیریت و ارتقاء شاخص های مختلف جامعه ما پرچم دار باشند.

حسینی مقدم در ادامه افزود: سازمان اوقاف در راستای اجرای راهبردی کردن طرح تابستانه نشاط معنوی برای دومین سال پیاپی مبادرت به تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی نموده است.

وی افزود: محل های هدف این طرح در سطح استان در 13 پایگاه مشخص و اجراء می شود.

وی این پایگاه ها را شامل، سیده فاطمه، مسجد صاحب زمان، امامزاده باقر بیستون، احمد بن اسحاق در سرپل ذهاب، امامزاده علی اکبر اسلام آباد، سید عبد الله حجیج در پاوه، امامزاده احمد و امامزاده خاتون در سنقرذکر کرد و گفت: علاوه بر اینها طرح نشاط معنوی در دیگر بقاع متبرکه همچون، امامزاده ابراهیم در کنگاور، امامزاده گودین و امامزاده ولی الدین در صحنه و امامزاده مهدی در هرسین از 3 تیر ماه تا 26 مرداد سال جاری برگزار می شود.

وی پیش بینی کرد که تعداد شرکت کنندگان در این طرح بالغ بر چهار هزار نفر باشد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه مخاطبین طرح را دانش آموزان سنین 8 تا 18سال اعلام کرد و گفت: مربیان این طرح از بین روحانیون اعزامی از قم و دانشجویان دانشکده علوم قرآنی و نیز فرهنگیان استان خواهند بود، که برای تمامی دست اندرکاران این طرح کارگاه های ویژه آموزشی-توجیهی برگزار و تدابیر لازم برای اجرای آن اتخاذ می شود.

حسینی مقدم تاکید کرد: هزینه ثبت نام ازهیچ کس دریافت نمی شود مگر موارد مشارکتی در بهبود خدمات که اختیاری خواهد بود.

وی گفت: در طول دوره برنامه های آموزشی، نوعاً به صورت کارگاهی برگزار می شود و جلسات اخلاق، نماز جماعت، مراسم دعا به همراه خانواده ها و نیز برنامه های اردویی بخشی از برنامه های طرح نشاط معنوی خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: در خلال طرح نشاط معنوی از 3 جلد کتاب تدوین شده رو نمایی می شود.

حسینی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: برای هرچه بهتر برگزار کردن این طرح برنامه بازرسی به طور کامل درطول برگزاری دوره انجام می شود و ستاد بر گزاری طرح به صورت فعال تمامی برنامه ها را تحت نظارت و ارزیابی قرار می دهد.