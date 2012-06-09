برنامه شورشیان سوری برای کشتن اتباع خارجی و تبلیغات علیه اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "الکس تامسون" خبرنگار ارشد "اخبار شبکه چهار" انگلیس روز گذشته از نقشه شوم شورشیان سوری علیه خود و همراهانش در شهر "قصیر" در نردیکی شهر حمص خبر داد و گفت : آنها پس از بازداشت، ما را در بیایانی نزدیک به مرز با لبنان رها کردند تا بمیرم و سپس از مرگ ما برای تبلیغات علیه نیروهای دولتی استفاده کنند.

تامسون در گفته های خود اعلام داشت که این حادثه دوشنبه هفته گذشته در نزدیکی شهر حمص برای وی اتفاق افتاده است.

در یادداشتی که بر روی وبسایت اخبار کانال چهار انگلیس منتشر شده و همچنین در تبادل نامه ای که میان آسوشیتدپرس و تامسون انجام شده، تامسون می گوید : من به همراه راننده، مترجم و دو روزنامه نگار دیگر پس از آنکه نیروهای شورشی از همراهی ما به بهانه اینکه از منطقه امن خارج شده ایم، خودداری کردند تلاش می کردیم تا به خطوط نیروهای دولتی سوریه بازگردیم که در این هنگام خودروی حامل ما دچار حادثه شد.

تصویری از الکس تامسون در هنگام حضور در سوریه

این خبرنگار انگلیسی در ادامه می گوید : شورشیان ما را به صحرایی بردند که هیچ کس در آنجا نبود . این کار آنها از روی اشتباه صورت نگرفت، بلکه آنها می دانستند که به دنبال چه چیزی هستند.

تامسون در یادداشتهای خود خاطر نشان می کند : برای من کاملا روشن بود که شورشیان سوری از روی عمد می خواهند کاری کنند که نظامیان دولتی سوری، ما را هدف قرار دهند یا آنکه به روش دیگری ما را بکشند، زیرا کشته شدن ما به دست نیروهای بشار اسد موجی از همدردی های جهانی را برای شورشیان سوری به همراه می آورد.

تامسون در یادداشت های خود می نویسد : شورشیان ما را در آن صحرا که هیچ کس در آن وجود نداشت به حال خود رها کردند تا بمیریم، اما توانستیم راه خود را پیدا کرده و به نزد نیروهای دولتی برویم.

به گزارش مهر، این خبر در اغلب رسانه های غربی منتشر شده، اما تمام آنها برای سرپوش گذاشتن برجنایات شورشیان سوری در انتهای مطلب خود می نویسند : با توجه به شرایط ویژه حاکم بر سوریه و اینکه هنوز فرد دیگری سخنان تامسون را تایید نکرده نمی توان گفته های وی را تایید کرد.