سرقت موتورسیکلت در زنجان 23 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: در دو ماهه سال جاری با اجرای طرح های پیشگیری توسط پلیس و همکاری خوب مردمی شاهد کاهش 23 درصدی وقوع سرقت موتورسیکلت در زنجان هستیم.

وی اظهار داشت: درصورت امکان موتورسیکلت خود را در پارکینگ‏هاى عمومى که داراى مسئول مشخص است پارک کرده و موتورسیکلت خود را به هنگام پارک کردن به تجهیزات ایمنى و بازدارنده مجهز کرده با قفل و زنجیر آنرا به شیىء ثابت و محکم وصل کنید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: از تحویل موتورسیکلت به اشخاص ناشناس حتى براى چند دقیقه کوتاه خوددارى کرده و از خرید موتورسیکلت به صورت قولنامه‏اى مخصوصا از افراد ناشناس خوددارى نموده معامله را در دفتر اسناد رسمى به ثبت برسانید تا در صورت سوء استفاده عواقب قانونى آن متوجه شما نشود.

سرهنگ جعفری افزود: در صورت سرقت موتورسیکلت خود چون احتمال استفاده نامشروع و حتى ضد امنیتى از موتورسیکلت می‏رود، بنابراین سریعا به نزدیکترین حوزه یا کلانترى محل مراجعه و مشخصات کامل موتورسیکلت اعم از شماره انتظامی، شماره موتور، شماره بدنه، رنگ، مدل و سیستم آن را برابر اسناد مالکیت اعلام کنید.