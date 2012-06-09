سرقت موتورسیکلت در زنجان 23 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: در دو ماهه سال جاری با اجرای طرح های پیشگیری توسط پلیس و همکاری خوب مردمی شاهد کاهش 23 درصدی وقوع سرقت موتورسیکلت در زنجان هستیم.
وی اظهار داشت: درصورت امکان موتورسیکلت خود را در پارکینگهاى عمومى که داراى مسئول مشخص است پارک کرده و موتورسیکلت خود را به هنگام پارک کردن به تجهیزات ایمنى و بازدارنده مجهز کرده با قفل و زنجیر آنرا به شیىء ثابت و محکم وصل کنید.
جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: از تحویل موتورسیکلت به اشخاص ناشناس حتى براى چند دقیقه کوتاه خوددارى کرده و از خرید موتورسیکلت به صورت قولنامهاى مخصوصا از افراد ناشناس خوددارى نموده معامله را در دفتر اسناد رسمى به ثبت برسانید تا در صورت سوء استفاده عواقب قانونى آن متوجه شما نشود.
سرهنگ جعفری افزود: در صورت سرقت موتورسیکلت خود چون احتمال استفاده نامشروع و حتى ضد امنیتى از موتورسیکلت میرود، بنابراین سریعا به نزدیکترین حوزه یا کلانترى محل مراجعه و مشخصات کامل موتورسیکلت اعم از شماره انتظامی، شماره موتور، شماره بدنه، رنگ، مدل و سیستم آن را برابر اسناد مالکیت اعلام کنید.
نظر شما