به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر گزارش رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس هشتم شورای اسلامی به صحن علنی 2 دستور نخست صحن مجلس در هفته جاری است.

علاوه بر این بررسی مسائل اساسی بخش سلامت با حضور دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سومین دستور کار مجلس در هفته پیش رو است.

وزیران صنعت، معدن و تجارت، اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیز هفته پیش رو برای ارائه گزارش در خصوص مسائل و مشکلات تولید در کشور در صحن علنی مجلس حضور می یابند.

شاید مهمترین مهمان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد که برای بررسی مسائل امنیت داخلی و خارجی در صحن علنی مجلس حاضر می شود.

با توجه به دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول انتظار می رود بخش مهمی از سخنان وی به مسائل هسته ای مربوط باشد.

پایان بررسی اعتبارنامه‌های جنجالی در صحن علنی مجلس و ارائه گزارش نهایی شعب نیز خبر جالب صحن علنی در هفته جاری است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر هفته گذشته نیز وزیر کشاورزی برای بررسی وضعیت کشاورزی کشور در صحن علنی مجلس حضور یافته بود.