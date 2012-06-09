به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رجالی در دومین جلسه کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق بازرگانی اصفهان، رقابتی شدن بین برندهای ایرانی را عامل رشد و پیشرفت اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: معرفی برندهای ایرانی در سطح جهان می‌تواند حوزه گردشگری کشور را متحول سازد ‌متأسفانه در حال حاضر بسیاری از تخت هتل‌ها خالی است و رونقی در گردشگری کشور مشاهده نمی‌شود.

وی پیشنهاد استفاده از ظرفیت شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما را مطرح کرد و گفت: شبکه‌های برون مرزی صدا و سیمای ایران به زبان‌های مختلف می‌تواند زمینه توسعه برندهای ایرانی در سطح جهانی را فراهم کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه پیشنهادی کمیسیون اشاره کرد و افزود: معرفی یک برند منطقه‌ای برای اصفهان در عرصه ملی و جهانی با محوریت حوزه صنایع دستی و گردشگری، حمایت از ترویج و توسعه برندهای استان اصفهان (محصولات و خدمات) از طریق تاکید بر یک برند مادر و منطقه‌ای اصفهان، تلاش در جهت معرفی پتانسیل‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، ایجاد و جایگاه سازی برند اصفهان با هدف تقویت ارکان اقتصادی استان و گسترش بازارهای هدف ملی و بین‌المللی، ایجاد بازارهای جدید و افزایش سهم بازار کالاها و خدمات و فعالیت‌های تجاری استان اصفهان و نظارت و پایش و ارزیابی سیاستها و برنامه‌های تدوین شده از اهداف اصلی این برنامه است.

وی به توضیح برنامه و هزینه سنجی پیشنهادی کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون پرداخت و گفت: توانمند سازی برندهای موجود در اصفهان، بررسی و ارزیابی تطبیقی، تحلیل وضعیت و جمع‌آوری اطلاعات، برگزاری سمینارهای آموزشی، تعامل با سایر سازمان‌ها، تدوین لوایح و طرح‌های پیشنهادی و آموزش عمومی و فرهنگ سازی از جمله برنامه‌های این کمیته با بودجه یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تنظیم شده است.

رجالی یادآور شد: در بخش کمیته تبلیغات و ارتباطات نیز برند سازی اولیه، فعال سازی وب سایت، فعال سازی شبکه پست الکترونیک، ساخت و پخش تیزرهای تبلیغاتی، انتشار نشریه، تخصصی برند اصفهان، برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تبلیغی اصفهان، انتشار کتاب راهنمای برندهای اصفهان، برگزاری کنفرانس خبری بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه برند اصفهان در شهرهای خواهر خواننده از جمله برنامه‌های این کمیته با بودجه شش میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال پیشنهاد شده است.

قیمت سکه در بازار اصفهان کاهش یافت

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید روز شنبه در بازار طلای اصفهان کاهش یافت به ترتیب 685 و 675هزار تومان معامله شد.

در این بازار نیم سکه بهار آزادی با یک هزار تومان افزایش 340 هزار تومان، ربع سکه بدون تغییر 185هزار و 500 تومان و سکه یک گرمی نیز مانند هفته قبل به قیمت 109 هزار و 500 تومان معامله شد.

هر گرم طلای 18عیار در بازار مرکزی طلا و جواهر اصفهان 68 هزار و 700 تومان و هر مثقال 298 هزار تومان به خریداران عرضه شد.

در بازار رسمی مبادلات ارزی اصفهان هر دلار آمریکا یک هزار و 226، یورو یک هزار و 534، پوند انگلیس یک هزار و 897 و درهم 333 تومان اعلام شد.

این قیمت‌ها در حالی است که امروز در بازار غیر رسمی مبادلات ارز در اصفهان، دلار آمریکا یک هزار و 805 تومان، یورو دو هزار و 275 تومان، پوند انگلیس دو هزار و 820 تومان و درهم 495 تومان فروخته می‌شود.