28 درصد تولید ناخالص ملی توسط کشاورزان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در زنجان با تاکید بر اینکه پشتوانه و حرکت انقلاب اسلامی بر مبنای اعتقاد و فرهنگ است، افزود: ماهیت انقلاب اسلامی بر مبنای فرهنگ استوار شده است و شعارهای دوران انقلاب اسلامی بر مقوله فرهنگ قرار داشت و فعالیت ها نیز بر این اساس شکل گرفت.

وی ادامه داد: مدیریت جهادی از ابتکارات ماندگار و ارزشمند مقام معظم رهبری است که این مهم به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شده و کارآیی لازم را در عرصه های مختلف نشان داده است.

نماینده ولی فقیه در استان امام جمعه زنجان مدیریت جهادی در جامعه را نیازمند اعتقاد، تعهد و تخصص و کار در راه رضای خدا دانست و افزود: در زمان حاضر اقدامات بسیار خوبی برای توسعه و آبادانی کشور انجام گرفته که این فعالیت ها باید بیش از گذشته افزایش یابد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: جهاد سازندگی سابق فعالیت های متعددی را با هدف محرومیت زدایی مناطق محروم مورد توجه قرار داد و در این مسیر آبادانی بیش از گذشته رونق یافت.