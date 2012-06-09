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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

حجت الاسلام خاتمی:

28 درصد تولید ناخالص ملی توسط کشاورزان تولید می شود

28 درصد تولید ناخالص ملی توسط کشاورزان تولید می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه 28 درصد تولید ناخالص ملی توسط کشاورزان انجام می شود، گفت: رهبری در پیام نوروزی امسال دو مقوله صنعت و کشاورزی را سر لوحه اقدامات جهادگرانه در تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در زنجان با تاکید بر اینکه پشتوانه و حرکت انقلاب اسلامی بر مبنای اعتقاد و فرهنگ است، افزود: ماهیت انقلاب اسلامی بر مبنای فرهنگ استوار شده است و شعارهای دوران انقلاب اسلامی بر مقوله فرهنگ قرار داشت و فعالیت ها نیز بر این اساس شکل گرفت.  

وی ادامه داد: مدیریت جهادی از ابتکارات ماندگار و ارزشمند مقام معظم رهبری است که این مهم به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شده و کارآیی لازم را در عرصه های مختلف نشان داده است.
 
نماینده ولی فقیه در استان امام جمعه زنجان مدیریت جهادی در جامعه را نیازمند اعتقاد، تعهد و تخصص و کار در راه رضای خدا دانست و افزود: در زمان حاضر اقدامات بسیار خوبی برای توسعه و آبادانی کشور انجام گرفته که این فعالیت ها باید بیش از گذشته افزایش یابد.
 
حجت الاسلام خاتمی افزود: جهاد سازندگی سابق فعالیت های متعددی را با هدف محرومیت زدایی مناطق محروم مورد توجه قرار داد و در این مسیر آبادانی بیش از گذشته رونق یافت.
کد مطلب 1621799

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