همه استانها اسناد صنایع دستی را آماده کنند/ صنایع دستی رنج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در مراسم بزرگداشت هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی که روز شنبه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد گفت: در سالهای گذشته و امسال حرفهای زیادی درباره صنایع دستی زده ایم و خواهیم زد.

وی افزود: ایران یکی از کشورهای صاحب تمدن در دنیا است و تردیدی در آن نیست چند کشور نیز دیرینه تاریخی و تمدن کهن دارند مانند ایران، مصر و یونان.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دشمن ما نیز به عظمت تمدنی ایران اقرار دارد. این تمدن خود به خود بوجود نیامده بلکه زاییده یک فرهنگ است.

وی گفت: فر به معنای شکوه است، هنگ نیز شاید معنای عمومی ملت را بدهد یعنی فرهنگ همان شکوه یک ملت است. بنابراین در فرهنگی بودن و تمدن سازی ایران تردیدی وجود ندارد.

رحیمی اضافه کرد: ایرانی و ملتهای شبیه ایرانی تمدن سازند حالا ملتهای دیگر بنشینند و محاسبه کنند که قطعات سنگ تخت جمشید چگونه در قرون گذشته روی هم سوار شده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از فردی که صاحب فرهنگ و دانش نیست توقعی نمی رود افزود: خداوند صنعتگر است اما خداوند اینگونه نیست که اول در او فرهنگ ایجاد شود بعد تمدن سازی کند بلکه هر زمان که اراده کند می سازد اما انسان اول باید صاحب دانش و معرفت شود تا بتوانند جسمی را بوجود آورد.

رحیمی در ادامه گفت: هر چه بیشتر ایران را تحریم کردند ما بیشتر تولید کردیم. وضع مردم ما نیز خوب است اما صنایع دستی رنج دارد. انسان وقتی به یک اثر هنری نگاه می کند تا مدتها لذت ببرد باید بپذیریم همه نان درآوردنها آسان نیست. آن کسی که نان مفت به دست می آورد مفت نیز از دست می دهد و پول مفت با سرطان خرج می شود. زمانی که ایران تمدنی کهن بود آمریکای قول بی شاخ و دمی که دست اندازی هایش موجب سقوطش می شود وجود نداشت. مردمی از نقاط مختلف جهان جمع شده اند آنها را در دیگی جوشانده و ملتی بنام آمریکا را بوجود آورده اند که هویتی ندارند در حالی که ایران هویت و شناسنامه دارد.

رحیمی بیان کرد: سال 89 همه استانداران را دعوت کرده و گفتیم مثلا در استان اصفهان چه مزیتهایی وجود دارد آنها را جمع بندی کنید هر استان تعداد شغلهای خود را به دست آورد و در کل کشور یک میلیون و 400 هزار شغل ایجاد شد. ما همت کردیم و تصمیم گرفتیم که از مزیتهای استانها استفاده کنیم اکنون نیز در رشته صنایع دستی می توان شغل ایجاد کرد.

وی افزود: چای گیلان را نابود کردند و به جای آن مرکب چای به خورد مردم ایران می دهند در حالی که باید آن را احیا کنیم. به همین دلیل 2 سال است که تلاش می کنیم دستان پلیدی که چای مرغوب ایران را در آستانه نابودی بردند، بشناسیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: چینی ها از فرش ایران تقلید کردند. هنرمندان ما شیوه آن را تغییر دادند پس نباید بیگانگان بتوانند قالی ایران را کپی کنند.

وی ادامه داد: آقای موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی در سخنان خود گفت که می خواهد سه برابر سالهای گذشته در رشته صنایع دستی شغل ایجاد کند. کاهش 2 سال زودتر می آمد و اکنون از زمان باقی مانده از دولت دهم زمان اندکی مانده و باید به همان اندازه تلاش کنیم چون صنایع دستی عشق ماست و باید از آن محافظت کنیم.