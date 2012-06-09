دانشگاه کلمبیا تاریخ ادبیات ایران را در پنج جلد منتشر کرد

ایرج پارسینژاد، استاد سابق دانشگاه کلمبیا و متخصص در حوزه نقد ادبی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تدوین تاریخ ادبیات ایران از چند سال پیش در این دانشگاه شروع شده بود و من هم مسئول بخش مربوط به نثر معاصر ایران این پروژه بودم که مدتی پیش این کار به پایان رسید و حاصل آن در 5 جلد از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا در آمریکا چاپ شد.
به گفته وی، در این طرح پژوهشی تحولات ادبیات در ایران به هیچ وجه از منظر تاریخی، سیاسی و یا اجتماعی مثلاً از زاویه تطور سلسلههای حکومتی مدنظر نبوده، بلکه تنها از زاویه مکاتب ادبی مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر مجلدات آن هم توسط استادان خارجی دانشگاه کلمبیا که از کشورهایی مانند انگستان، دانمارک، سوئد، نروژ، آمریکا و آلمان هستند، تدوین شده است.
پارسینژاد اضافه کرد: من در مجلد پنجم این مجموعه که به تحولات نثر معاصر فارسی اختصاص داشت، سیر آن را از اواخر دوره قاجار تا به امروز بررسی کردهام و در این قسمت انواع مختلف نثر اعم از ترجمه نمایشنامهها، نثرهای ادبی، سفرنامهها، خاطرهنگاریها، داستانها، رمانها و نقدهای ادبی که در این زمینه نوشته شده، مد نظر من بوده است.
این پژوهشگر پیشکسوت در حوزه نقد ادبی گفت: من در این مجلد آثار نویسندگانی مانند صادق چوبک، ابراهیم گلستان، جلال آلاحمد، محمدعلی جمالزاده و بزرگ علوی را از دیدگاه نقد ادبی بررسی کردهام. در یکی از بخشها نیز رمانهای تاریخی، اجتماعی، علمی، تخیلی را با استناد به آثار شاخص پیشگامان ادبیات داستانی معاصر مرور کردهام.
همچنین به گفته وی، قرار است این پژوهش پنج جلدی به زبان فارسی هم ترجمه شود که در این باره مسئولان مربوطه در دانشگاه کلمبیا تصمیمگیری خواهند کرد.
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