  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۰

نوری در گفتگو با مهر:

شانس سرخابی‌ها برای قهرمانی در لیگ بیشتر شد/ در پرسپولیس می‌مانم

شانس سرخابی‌ها برای قهرمانی در لیگ بیشتر شد/ در پرسپولیس می‌مانم

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس از مذاکره‌اش با مسئولان این باشگاه طی امروز و فردا خبر داد و گفت: امسال در پرسپولیس خواهم ماند.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه همکاری‌اش را با تیم پرسپولیس ادامه می‌دهد یا به تیم دیگری می‌رود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امسال در پرسپولیس می‌مانم و طی امروز یا فردا مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه انجام خواهم داد.

وی با بیان اینکه جذب بازیکنان مطرح عامل اصلی موفقیت یک تیم نیست و باید همه شرایط لازم فراهم شود، خاطرنشان کرد: 20 روز پیش با سردار رویانیان صحبت کردم و مشکلی برای ادامه همکاری با پرسپولیس ندارم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: با جذب بازیکنان بزرگ، توقع هواداران از تیم پرسپولیس بالاتر رفته و امیدوارم بتوانیم با هماهنگی بین نفرات قدیم و جدید، با قدرت در مسابقات فصل آینده به میدان برویم.

نوری در پایان گفت: فکر می‌کنم در فصل آینده شرایط پرسپولیس و استقلال بهتر از تیم‌های دیگر باشد و به همین دلیل شانس قهرمانی این تیم بیشتر از سایر تیم‌ها خواهد بود.

کد مطلب 1621806

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