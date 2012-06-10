محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه همکاریاش را با تیم پرسپولیس ادامه میدهد یا به تیم دیگری میرود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امسال در پرسپولیس میمانم و طی امروز یا فردا مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه انجام خواهم داد.
وی با بیان اینکه جذب بازیکنان مطرح عامل اصلی موفقیت یک تیم نیست و باید همه شرایط لازم فراهم شود، خاطرنشان کرد: 20 روز پیش با سردار رویانیان صحبت کردم و مشکلی برای ادامه همکاری با پرسپولیس ندارم.
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: با جذب بازیکنان بزرگ، توقع هواداران از تیم پرسپولیس بالاتر رفته و امیدوارم بتوانیم با هماهنگی بین نفرات قدیم و جدید، با قدرت در مسابقات فصل آینده به میدان برویم.
نوری در پایان گفت: فکر میکنم در فصل آینده شرایط پرسپولیس و استقلال بهتر از تیمهای دیگر باشد و به همین دلیل شانس قهرمانی این تیم بیشتر از سایر تیمها خواهد بود.
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