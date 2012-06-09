تیم ملی ایران با پیروزی استرالیا سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دیدار از نهمین روز مسابقات والیبال گزینشی المپیک امروز شنبه در سالن متروپولیتن توکیو ژاپن میان دو تیم استرالیا و کره جنوبی برگزار شد که طی آن استرالیایی‎ها با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست دادند. نتیجه کامل این دیدار به این شرح است:

* استرالیا 3 - کره جنوبی یک

(25 بر 22)، (25 بر 17)، (23 بر 25) و (25 بر 20)

تیم ملی استرالیا با کسب پیروزی مقابل کره جنوبی مجموع امتیازات خود را به 12 رساند و جایگاه ایران را در رده دوم جدول رده‌بندی از آن خود کرد. تا پیش از دیدارهای امروز تیم ملی ایران با 11 امتیاز بالاتر از دیگر تیم‏های آسیایی در رده دوم جدول رده‎بندی قرار داشت اما شکست امروز برابر صربستان باعث متزلزل شدن این جایگاه شد و در نهایت اینکه با پیروزی استرالیایی‎ها تیم ملی ایران این جایگاه را از دست داد و یک رده سقوط کرد.

نهمین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز با دیدار دو تیم ژاپن و پورتوریکو به پایان می‏رسد. فردا روز پایانی مسابقات والیبال انتخابی المپیک برگزار می‏شود تا مشخص شود بهترین تیم آسیایی برای دریافت سهمیه المپیکی کدام تیم است.

تیم والیبال صربستان که امروز تیم ملی ایران را با نتیجه قاطعانه 3 بر صفر شکست داد و قهرمانی‎اش را مسجل کرد، اولین سهمیه المپیکی این رقابت‎ها را از آن خود کرد.