  1. ورزش
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

پینگ‏پنگ‎بازان نونهال فردا عازم سوئد می‎شوند

پینگ‏پنگ‎بازان نونهال فردا عازم سوئد می‎شوند

مهشید اشتری و علیرضا رهنما، دو پینگ‏پنگ‏باز نونهال ایران به منظور حضور در اردوی استعدادیابی و برنامه‏های آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز روز یکشنبه عازم سوئد خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، بخش توسعه و آموزش فدراسیون جهانی تنیس روی میز با هدف کشف و استعدادیابی جهانی در میان بازیکنان 215 کشور عضو، تشکیلات جدیدی را تحت عنوان hopes project ایجاد کرده است.

براین اساس کشورهای متقاضی شرکت در این طرح، با معرفی یک پینگ‎پنگ باز دختر و پسر زیر 11 سال وارد اولین مرحله این طرح می‏شوند تا در صورت موفقیت در اردوی استعدادیابی و برنامه‏های آموزشی توسط کارشناسان برای حضور در مراحل بالاتر انتخاب شوند.

در همین راستا فدراسیون تنیس روی میز ایران مهشید اشتری و علیرضا ادهمی را برای شرکت در اردوی استعدادیابی و برنامه‏های آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز معرفی کرده است. این دو پینگ‎پنگ باز نونهال ایران با هدایت صمد تدبیری روز یکشنبه (21 خردادماه) عازم سوئد می‎شوند. اردوی استعدادیابی و برنامه آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به مدت هشت روز در شهر " فالکنبرگ" پیگیری می‎شود.

کد مطلب 1621813

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