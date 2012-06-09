به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، بخش توسعه و آموزش فدراسیون جهانی تنیس روی میز با هدف کشف و استعدادیابی جهانی در میان بازیکنان 215 کشور عضو، تشکیلات جدیدی را تحت عنوان hopes project ایجاد کرده است.
براین اساس کشورهای متقاضی شرکت در این طرح، با معرفی یک پینگپنگ باز دختر و پسر زیر 11 سال وارد اولین مرحله این طرح میشوند تا در صورت موفقیت در اردوی استعدادیابی و برنامههای آموزشی توسط کارشناسان برای حضور در مراحل بالاتر انتخاب شوند.
در همین راستا فدراسیون تنیس روی میز ایران مهشید اشتری و علیرضا ادهمی را برای شرکت در اردوی استعدادیابی و برنامههای آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز معرفی کرده است. این دو پینگپنگ باز نونهال ایران با هدایت صمد تدبیری روز یکشنبه (21 خردادماه) عازم سوئد میشوند. اردوی استعدادیابی و برنامه آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به مدت هشت روز در شهر " فالکنبرگ" پیگیری میشود.
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