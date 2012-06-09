به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، بخش توسعه و آموزش فدراسیون جهانی تنیس روی میز با هدف کشف و استعدادیابی جهانی در میان بازیکنان 215 کشور عضو، تشکیلات جدیدی را تحت عنوان hopes project ایجاد کرده است.

براین اساس کشورهای متقاضی شرکت در این طرح، با معرفی یک پینگ‎پنگ باز دختر و پسر زیر 11 سال وارد اولین مرحله این طرح می‏شوند تا در صورت موفقیت در اردوی استعدادیابی و برنامه‏های آموزشی توسط کارشناسان برای حضور در مراحل بالاتر انتخاب شوند.

در همین راستا فدراسیون تنیس روی میز ایران مهشید اشتری و علیرضا ادهمی را برای شرکت در اردوی استعدادیابی و برنامه‏های آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز معرفی کرده است. این دو پینگ‎پنگ باز نونهال ایران با هدایت صمد تدبیری روز یکشنبه (21 خردادماه) عازم سوئد می‎شوند. اردوی استعدادیابی و برنامه آموزشی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به مدت هشت روز در شهر " فالکنبرگ" پیگیری می‎شود.