حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به تشکیل شورای عالی قرآن استان البرز گفت: هدف عمده توسعه و ترویج هدفمند فعالیت های قرآنی در چارچوب آموزشی صحیح و مورد تایید است که با همکاری و تعامل بین دستگاهی در قالب کمیته مذکور این کار به یاری خداوند انجام خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت های دینی و قرآنی گفت متاسفانه به دلیل تعدد دستگاه های متولی امور قرآنی، افراد فرصت طلب با نام قرآن موسساتی را تشکیل و در همین قالب فعالیت می کنند که هیچگونه سنخیتی با پیام های نورانی قرآن و فرهنگ اهل بیت ندارد.
وی یادآور شد: سودجویی این عده جامعه را با آسیب های گوناگونی مواجه کرده است و متاسفانه گاهی به طور نا خواسته نیز از طریق دستگاه ها و حتی خیرین مورد حمایت قرار می گیرند که امیدوارم با تشکیل این کمیته و همسویی همه متولیان امور قرآنی بتوانیم در ارتباط با رفع این مشکل نیز اقدام قاطعی داشته باشیم.
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