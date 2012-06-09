حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به تشکیل شورای عالی قرآن استان البرز گفت: هدف عمده توسعه و ترویج هدفمند فعالیت های قرآنی در چارچوب آموزشی صحیح و مورد تایید است که با همکاری و تعامل بین دستگاهی در قالب کمیته مذکور این کار به یاری خداوند انجام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت های دینی و قرآنی گفت متاسفانه به دلیل تعدد دستگاه های متولی امور قرآنی، افراد فرصت طلب با نام قرآن موسساتی را تشکیل و در همین قالب فعالیت می کنند که هیچگونه سنخیتی با پیام های نورانی قرآن و فرهنگ اهل بیت ندارد.

وی یادآور شد: سودجویی این عده جامعه را با آسیب های گوناگونی مواجه کرده است و متاسفانه گاهی به طور نا خواسته نیز از طریق دستگاه ها و حتی خیرین مورد حمایت قرار می گیرند که امیدوارم با تشکیل این کمیته و همسویی همه متولیان امور قرآنی بتوانیم در ارتباط با رفع این مشکل نیز اقدام قاطعی داشته باشیم.

مسعودی با اشاره به مصوبه شماره 603 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل کارگروه بزرگداشت مناسبت های مذهبی و همچنین فعالیت های ماه مبارک رمضان را در قالب ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی بر شمرد و گفت مسئولیت این ستاد به عهده اداره کل تبلیغات اسلامی است که با همکاری دیگراعضا تشکیل و گزارش نهایی جلسات به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه خواهد شد.

وی در پایان از برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف در این استان خبر داد.