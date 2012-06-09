240 مبلغ به شهرها و روستاهای خراسان رضوی اعزام می شوند

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 40 مبلغه و 200 مبلغ در در هفته آخر رجب و به مناسبت عید بزرگ مبعث به شهرها و روستاهای سراسر استان اعزام می شوند.

وی ادامه داد: این مبلغان به بیان فلسفه بعثت رسول اکرم، تبیین ارزش دین اسلام، بحث نبوت، رسالت و امامت و تبیین شعار سال می پردازند.

وی با اشاره به اهداف این اعزام ها بیان کرد: تعظیم و بزرگداشت عید بزرگ مبعث، بیان مباحث رسالت و امامت، پاسخ به شبهات جوانان، برگزاری جلسات پرسش‌ و پاسخ با آن‌ها و با عنایت به تبیین سیره‌ی عملی پیامبر اسلام(ص) بخشی از اهداف این اعزام ها است

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: تأکید بر کرامات اخلاقی حضرت محمد (ص)، بررسی شخصیت ایشان از منظر قرآن، حدیث و سایر معصومان(ع) از دیگر اهداف اعزام مبلغ در این ایام است.

وی با بیان اینکه در ایام اعتکاف 150 مبلغ به نقاط مختلف استان اعزام شده است، افزود: در ایام شعبان نیز مبلغان به شهرها و روستاهای خراسان رضوی که فاقد روحانی هستند اعزام می شوند.