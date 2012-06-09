طرح راهبردی آمریکا روی کار آوردن وهابیت در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی با بیان این مطلب گفت: آنها می خواهند با کمک برخی کشورهای منطقه و استفاده از یکی از کشورهای مسلمان هم مرز با سوریه، با اعزام مزدوران مسلح و تروریست ها، وهابیت را در سوریه روی کار آورند.

این عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی می خواهند از این طریق، امید تازه ای برای بقا به صهیونیست های در حال فرار بدهند.

سرلشکر فیروز آبادی با بیان این که مردم مسلمان سوریه در کارنامه خود افتخار حفظ جبهه مقاومت در برابر اشغالگران را دارند، اظهار داشت: مردم سوریه هرگز فریب زر، زور و تزویر آمریکا را نمی خورند و کشور را تحویل رژیم اشغالگر قدس نمی دهند.

به گفته وی، طرح راهبردی آمریکا و همدستان رژیم صهیونیستی در سوریه، ایجاد منطقه ای امن برای اشغالگران قدس است.