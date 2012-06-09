1500 میلیون ریال برای تامین امکانات ورزشی کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرمان در جلسه مشترک شورای اسلامی شهرستان و مسئولین دستگاههای اجرایی گفت: از سوی اداره کل امور شهری استانداری کرمان، با اختصاص اعتبار شش هزار و 500 میلیون ریال به شهرداری های 13 گانه شهرستان کرمان موافقت شد.

بهنام سعیدی همچنین از اختصاص اعتبار لازم برای تامین تجهیزات و لوازم ورزشی در شش بخش و 13 شهر این شهرستان خبر داد و افزود: مبلغ هزار و 500 میلیون ریال برای خرید لوازم ورزشی اختصاص یافت که با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان کرمان بین بخش ها و شهرهای تابعه توزیع خواهد شد.

وی گفت: مشکل آب شرب شهداد نیز با 1.5 کیلومتر لوله گذاری در آینده ای نزدیک مرتفع و خانوارهای زیادی از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

سربازی توفیق و فرصتی الهی است

فرماندار کرمان در مراسم صبحگاه و پایان دوره آموزشی سربازان مرکز آموزشی شهید باهنر ناجا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 خرداد 1342 و بیست و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی( ره) را مایه عزت، شرف، سربلندی، آزادگی و استقلال ایران اسلامی دانست و افزود: امام راحل( ره) با بیانات و رهنمودهای پیامبر گونه خود روح تازه ای در کالبد انسانهای آزادیخواه دنیا دمید.

بهنام سعیدی گفت: تمام زندگی حضرت امام خمینی( ره) در مسیر حق و هدایت بود و جز راه و رضای خدا راهی نپیمود تا جایی که در آخرین شبهای زندگی پر برکتش با آن کهولت سن و بیماری جسمی نماز شب و عبادت و راز و نیاز با معبودش را ترک نکرد.

وی ادامه داد: دشمنان و بد خواهان این نظام بعد از رحلت حضرت امام راحل( ره) خیالهای واهی و خامی برای این انقلاب در سر می پروراندند همان کسانی که دستشان به خون هزاران جوان ایرانی و هزاران آزادی خواه در سراسر دنیا آلوده است برای آینده نظام نیز نقشه می کشیدند.

این مسئول تصریح کرد: مجلس خبرگان رهبری در همان روز نخست با انتخاب فرزند خلف و شاگرد علمی وعملی حضرت امام خمینی( ره) به عنوان رهبر و پیشوای انقلاب چشم امید دشمنان را کور کردند.

فرماندار کرمان با اشاره به اقتدار و عظمت فعلی ایران اسلامی، وجود رهبری بصیر، شجاع و مقتدر را دلیل اصلی این امر دانست و افزود : سربلندی و عزت ایران اسلامی به برکت وجود رهبری حکیم ، فرزانه و مقتدر است که مایه افتخار این مملکت و تمام آزادیخواهان و مظلومان عالم است.

رییس شورای تامین شهرستان کرمان ضمن بیان ویژگیهای خدمت سربازی گفت : مدت دو سال سربازی یک توفیق الهی و فرصتی برای تحول در زندگی یک جوان است که بایستی به بهترین وجه از آن استفاده کرد.

سعیدی خطاب به سربازان مرکز آموزشی شهید ناجا گفت :هر کشوری برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود نیاز به نیروهای نظامی و افرادی دارد که بتوانند از حیثیت، آزادگی و شرف ملت خود دفاع کنند و شما از جمله همین افراد هستید.

وی با بیان رابطه مستقیم بنیه نظامی واقتصادی کشورها افزود: بین استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی و بنیه نظامی هر مملکت رابطه مستقیمی وجود دارد و هر اندازه بنیه نظامی قویتر باشد بنیه اقتصادی و امنیت و استقلال سیاسی آن جامعه نیز بیشتر خواهد بود و آموزشها، منش، شخصیت و رفتار یک فرد نظامی نیز در این امر تاثیر گذار است.

سعیدی به تاثیرات سازنده دوران مقدس سربازی در زندگی فردی و اجتماعی جوانان اشاره کرد و افزود: در مدت دو سال سربازی تاثیرات و تغییرات زیادی در زندگی فرد ایجاد می شود که از آن جمله تجربه زندگی مستقل و دوری خانواده، زندگی در محیطی اجتماعی، افزایش روحیه مقابله با سختی ها و قدرت تحمل بیشتر، نظم پذیری، قانون گرایی وافزایش حس مسئولیت پذیری را می توان نام برد.

رئیس شورای تامین شهرستان بهترین زمان برای تمرین قانون گرایی و تبعیت از نظم و انضباط اجتماعی را دوران مقدس سربازی دانست و گفت :روحیه حمیت و جوانمردی در این دوران شکوفا شده، تبعیت از نظم و قانون به اوج خود می رسد.

وی افزود: زندگی یک سرباز سراسر آموزش، فراگیری و انجام تمرینات مختلف برای آمادگی در برابر تهدیدات دشمنان و همچنین افزایش روحیه معنوی و تقویت ایمان است.

این مسئول اظهار داشت: سرباز مظهر نظم، اقتدار، اخلاق، ایثار، جانفشانی، دفاع از مملکت و محبوب قلوب ملت است.

فرماندار کرمان در پایان به تعدادی از آموزش دیدگان و پرسنل نیروی انتظامی این مرکز سردوشی و هدایایی اعطا نمود.