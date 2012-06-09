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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

عظیمی اعلام کرد:

112 پروژه عمرانی هفته جهاد کشاورزی در مازندران افتتاح می شود

112 پروژه عمرانی هفته جهاد کشاورزی در مازندران افتتاح می شود

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران از افتتاح 112پروزه عمرانی، خدماتی و تولیدی در هفته جهاد کشاورزی امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 424 میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی امسال به بهره برداری می رسد.

وی با اعلام اینکه کشاورزی در استان دارای اهمیت و ارزش بالایی است، افزود: این سازمان خدمات ارزنده ای به کشاورزان مازنی ارائه می کند.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه در بیشتر موارد کشاورزی استان سرآمد استانهای دیگر است گفت: رتبه اول ضریب کشت که دو برابر کشوری با ضریب 1.3 و ارزش افزوده اقتصادی محصولات که 10.5 نسبت به 7.3 استان فارس در رتبه اول قرار دارد.
 
عظیمی افزود: مازندران در 15 محصول کشاورزی، شیلاتی، دام و طیور رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.
 
وی با اعلام اینکه 80 درصد مردم مازندران به کار کشاورزی و دامپروی فعالیت می کنند افزود: این حوزه همچنان با مشکلات زیادی در سطح کلان کشوری دست و پنجه نرم می کند.
 
این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزی تنها به عنوان تولید کننده محصولات کشاورزی محسوب می شود افزود: مدیریت بازار و نرخ گذاری محصولات به عهده وزارتخانه دیگری بوده که از مشکلات بزرگ جهادکشاورزی است.
 
عظیمی گفت: با وجود قطب کشاورزی بودن استان ما هنوز از عدم وجود یک نماینده مجلس مازنی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی محروم هستیم.
 
وی افزود: محوری ترین برنامه جهاد کشاورزی دربرنامه پنجم توسعه تولید محصول سالم و ارگانیک در استان است.
کد مطلب 1621841

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