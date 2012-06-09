غرب قصد تحمیل خواسته هایش را دارد/ دیپلماسی ایران درباره مذاکرات فعال است

مراد عنادی، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو گفت: مذاکرات مسکو با توجه به میزبانی روسیه و دیدارهایی که احمدی نژاد با پوتین رئیس جمهور روسیه و هو جین تائو رئیس جمهور چین در اجلاس شانگهای داشت، به نظر می رسد در بخش مربوط به ایران شاهد دیپلماسی و تحرکات فعال هستیم.

وی ادامه داد:در مورد غربی ها به نظر می رسد که تلاش می کنند با یک سری مواضع تند و ادبیات خشن به نوعی این تحرکات ایران را زیر سئوال ببرند.

عنادی با اشاره به اینکه باید بین مذاکرات ایران و آژانس و ایران با 1+5 تفکیک قائل شویم، اظهار داشت: مذاکرات روز جمعه ایران و آژانس با آنچه که در رسانه ها اعلام شد، تفاوت داشت. رسانه ها می خواهند پیشاپیش این طور نشان دهند که مذاکرات به شکست انجامیده است.

وی ادامه داد: با توجه به نقش مسکو و دیدارهای صورت گرفته، احتمال اینکه شاهد مذاکرات سازنده در مسکو باشیم ، وجود دارد.

عنادی تصریح کرد: طرف غربی در تلاش است که مواضع خود را وارد مذاکرات کند و از حالا با خط و نشان کشیدن قصد دارد که اعلام کند؛ خواسته های اروپا و آمریکا به عنوان متغیر اصلی وجود دارد .

وی در مورد برگزار نشدن نشست های کارشناسی نیز گفت: این هم از مواردی است که هم در نشست بغداد و هم دومین نشست استانبول شاهد آن بودیم که ایران اقدامات لازم در مورد مباحث کارشناسی و جمع بندی ها را انجام داد اما طرف مقابل به وظایف خود عمل نکرد.

عنادی تصریح کرد: مجموعه این عوامل نشان می دهد که در بین اعضای 1+5 جمع بندی واحد وجود ندارد و در سطح بالاتر نیز بین چین و روسیه و غربی ها این اختلاف نظر وجود دارد و به جمع بندی نمی رسند.

به گفته این کارشناس مسایل بین الملل ، مبحثی که اکنون غربی ها مطرح می کنند، غنی سازی 20 درصد اورانیوم و توقف آن از سوی ایران است و می خواهند مباحث را روی این محور هدایت کنند که به نظر می رسد این محورها جای مانور زیادی برای آنها ندارد.

عنادی تأکید کرد: ایران همواره بر دیپلماسی هسته ای و مذاکره تأکید داشته است، اما مذاکرات معطوف به نتیجه برد- برد مورد قبول ایران است که این امر با استقبال جهانی روبه رو شده است.

کارشناس مسایل بین الملل گفت: بنابر این هر گونه سنگ اندازی برای اینکه مذاکرات به نتیجه نرسد و مذاکره تنها برای مذاکره باشد، از سوی ایران قابل قبول نخواهد بود.