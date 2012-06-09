تاکید برغیرقانونی بودن دریافت هزینه پارک در نیم ساعت اول

مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگاربا بیان این که متاسفانه با وجود تذکرات بسیار در خصوص تخلفات پارک حاشیه ای هنوز از شهروندان برای نیم ساعت اول هزینه پارک دریافت می شود گفت: هزینه پارک های حاشیه ای بر اساس قانون باید به حساب خزانه ریخته شود و بعد در اختیار شهرداری برای ساخت پارکینگ قرار گیرد اما در حال حاضر هزینه های پارک به حساب شهرداری واریز می شود.

وی ادامه داد: در برخی نقاط شهر هزینه پارکهای حاشیه ای تا ساعت 22 یا 23 شب است که بر اساس قانون شهرداری تنها مجاز است در ساعات 7 تا 21 هزینه پارک دریافت کند.

دبیر شورای عالی ترافیک تصریح کرد: بارها در این خصوص این موضوع به مدیریت شهری تذکر داده شده است اما توجهی به تذکرات ما نمی شود ودستگاه ههای نظارتی باید در این حوزه ورود پیدا کنند.

افزایش ساعات کار پارکومترها به دلیل پر تراکم بودن معابر

وحید نوروزی ،معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ترافیک نیز در گفتگو با مهر با اشاره به پر ترافیک بودن برخی خیابانهای پایتخت گفت: به صورت محدود برخی خیابان ها افزایش ساعات پارک داشته ایم که به دلیل پر حجم بودن ترافیک و کنترل پارکهای حاشیه ای است.

وی در پاسخ به برخی گلایه های شهروندان در خصوص عدم اطلاع رسانی دقیق و جریمه شدن صاحبان خودرو با وجود هماهنگی با پارکبانها گفت: اطلاع رسانی دقیق در این رابطه صورت گرفته و این دستگاه ها کاملا مکانیزه هستند در صورتی که زمان تعیین شده به اتمام برسد پلیس می تواند خودرو ها را جریمه کند.

نوروزی ادامه داد: هماهنگی با پارکبان ها نمی تواند سبب جلوگیری از جریمه شود و به مرور پارکبان ها نیز از حذف و به شکل دیگری از آنها استفاده می شود.