به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد پیش‌بین هنرمند صنایع دستی در رشته هنرهای سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با 27 سال سابقه کار از استان خراسان رضوی در مراسم پاسداشت هنرمندان برتر صنایع دستی کشور که شنبه 20 خرداد در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد گفت: صنایع دستی مزیتهای نسبی اقتصادی فراوانی دارد و همیشه به عنوان شغل خانگی و مزیت مطرح بوده است. این صنعت به سرمایه گذاری زیادی نیاز ندارد و امکانات زیربنایی زیادی نمی خواهد پس بر مسئولان واجب است که از آن به عنوان یک هنر اشتغالزا حمایت کنند.

وی گفت: در نسل جوان رغبتی به برخی از هنرهای دستی وجود ندارد پس یکی از وظایف ما این انگیزه با استفاده از متدهای روز دنیا است. با راه اندازی صنایع دستی در حرفه های مختلف بخش زیادی از مشکلات اشتغال جامعه حل می شود.



پیش بین گفت: هنرمندان وظیفه دارند در تعامل با دولت و تصمیم گیران اطلاعات و خواسته هایشان را مطرح کنند.



وی افزود: درخواست می کنم در تعامل با معاونت پژوهشی ریاست جمهوری و پارک های علمی و فناوری کانون های هماهنگی ملی را سامان دهند. ما اولین کانون هماهنگی ملی دانش و صنعت را در رشته فیروزه و سنگ های قیمتی در پارک علم و فناوری خراسان رضوی تشکیل داده ایم این کانون ها با دخالت مستقیم بخش خصوصی تشکیل می شود و وظیفه آنها تدوین نقشه راه توسعه است. این در حالی است که جایگاه این نقشه های راه در صنایع کوچک و بزرگ خالی است.



وی همچنین از برگزاری چهارمین همایش جایگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آبان ماه در مشهد خبر داد.