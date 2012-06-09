سامانه بازار مجازی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو ظهر شنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به منظور حمایت از تولید ملی سامانه بازار مجازی استان راه اندازی شده است، اظهار داشت: این سامانه برای ثبت توانمنندی های استان راه اندازی و ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تمام نیازمندی ها و توانمندی های استان در این سامانه به ثبت خواهد رسید، افزود: در این راستا دستگاه های اجرایی می توانند از تولیدات داخلی آگاه شوند.

گلرو با اشاره به اینکه در این زمینه خرید تولیدات داخلی رصد خواهد شد، تاکید کرد: دستگاه ها باید با شناسایی تولیدات داخلی خریدهای مورد نیاز را از داخل استان تهیه و در صورت نبود اجناس مورد نیاز مجاز به خریداری از خارج استان هستند.

وی همچنین به مشاغل خرد در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا بارگاه بهداشتی زرشک و پرورش مرغ گوشتی توسط جهاد کشاورزی استان اجرا و به مرحله نهایی رسیده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی در پایان از تشکیل شواری حقوقی در استان خبر داد و گفت: اولین جلسه این شورا تشکیل شده و اطلاعات مربوط به کارشناسان حقوقی باید به این شورا معرفی شوند.

راه آهن شرق کشور در دستور کار نمایندگان قرار گیرد

نماینده مردم قاینات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت راه آهن در توسعه اقتصادی استان، گفت: راه آهن شرق کشور امروز یکی از ضرورت های استان بوده و باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

عبدالله هروی اظهارداشت: با توجه به خشکسالی ها، مشکلات اقتصادی و محرومیت منطقه باید مباحث ترانزیتی استان از جمله راه آهن به جد پیگیری شود.

وی با اشاره به پدیده خشکسالی متوالی در استان، تصریح کرد: خراسان جنوبی همواره به دلیل اقلیم گرم و کویری با پدیده خشکسالی مواجه بوده، این در حالی است که می توان این پدیده را با مدیریت صحیح رفع کرده و تبعات آن را کاهش داد.

هروی قانون گذاری در کشور و نظارت بر آن را دو وظیفه اساسی نمایندگان مجلس عنوان کرد و بیان داشت: در این خصوص باید تمام استان با کلیت شناخته شده و نگاه جزیره ای داشتن به سطح استان خطا است و اگر نماینده ای تنها منطقه خود را مورد بررسی قرار دهد منجر به عقب ماندگی استان خواهد شد.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد پیشرفت و توسعه در استان باید نمایندگان شهرستان ها همدل بوده و به مشکلات و معضلات تمام مردم استان بپردازند.

نماینده مردم قاینات در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه مدیران باید توجه داشته باشند تا فضای مدیریتی استان از نگاه صرفا سیاسی خارج شود، یادآور شد: سرانه رشد و توسعه انسانی در سطح استان بسیار مهم بوده و دغدغه مسئولان نیز بر این محور است.

در پایان این نشست محمدرضا دلگیر به عنوان نخستین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، حسن مالکی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی، علیرضا حمیدی به عنوان مدیر شعب بانک ملت و مجیدرضا احمدپورشهری به عنوان مدیرعامل پست بانک استان معرفی شدند.