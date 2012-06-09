چهارمین فصل کتاب فارس به منصور اوجی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با شعرخوانی اوجی انجام می‌پذیرد، منیژه عبداللهی، فرزانه معینی و سمیرا بختیاری‌نسب به عنوان منتقدان این نشست به بررسی «کتاب کلمات» منصور اوجی می‌پردازند.

چهارمین فصل کتاب فارس ساعت 17 و 30 دقیقه پنجشنبه 25 خردادماه در تالار حافظ برگزار می‌شود. گ

نشستهای نقد کتاب فارس به بررسی آثار نوقلمان استان فارس و نشستهای فصل کتاب فارس به بررسی آثار پیشکسوتان هنر و فرهنگ فارس اختصاص دارد.

چهارمین فصل کتاب فارس به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بنیاد فارس‌شناسی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می‌شود.

برپایی نمایشگاه آثار نقاشی جاذبه های گردشگری فارس

نمایشگاه آثار نقاشی غلامرضا محسن‌زاده برپا می شود.

در این نمایشگاه 30 اثر نقاشی آبرنگ از جاذبه های گردشگری استان در معرض دید عموم قرار دارد.

افتتاحیه این نمایشگاه ساعت 19 روز دوشنبه 22 خرداد ماه جاری در نگارخانه آبگینه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت 16 الی 22 از تاریخ 22 الی 28 خرداد ماه به نگارخانه آبگینه واقع در بلوار شهید چمران مراجعه کنند.