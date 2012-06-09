به گزارش خبرنگار مهر، با جدایی شهاب گردان و محمدباقر صادقی از ذوب‌آهن، مسئولان ذوب‌آهن با مسعود همامی، دروازه‌بان فصل گذشته تیم شهرداری مذاکره کردند و با این دروازه‌بان به توافق رسیدند.

همامی دقایقی پیش با مسئولان ذوب‌آهن به توافق رسید و قرارداد یک ساله خود با این باشگاه را امضا کرد.

قرار بود مسئولان ذوب‌آهن با عیسی اندوی دروازه‌بان سابق خود نیز برای فصل آینده قرارداد امضا کنند که گفته می‌شود مذاکرات این باشگاه با اندوی به نتیجه‌ای نرسیده است.

همامی پس از رجب‌زاده و مجتبی بابک سومین بازیکن جدیدی است که به ذوب‌آهن می‌پیوندد.

مسئولان ذوب‌آهن همچنین از صبح امروز مذاکرات خود با رحمان احمدی، دروازه‌بان فصل گذشته سپاهان را شروع کرده‌اند و در صورت توافق احمدی به ذوب‌آهن می‌پیوندد.

احمدی روز گذشته با مسئولان سپاهان برای فصل آینده به توافق نرسید.