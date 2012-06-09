به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شعبان نژاد در این باره اظهارداشت: با توجه به استقبال زارعین از کشت این محصول پیش بینی می شود سطح زیر کشت امسال نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش یابد.



وی عمده ترین مشکل سیب زمینی کاران را کمبود غده بذری سالم و اصلاح شده، کمبود عناصر غذایی بستر کشت عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای طرح توسعه کمی و کیفی محصول سیب زمینی و افزایش تولید در واحد سطح در سال جاری نسبت به تهیه و توزیع هشت تن غده بذری اصلاح شده رقم آگریا کلاس E، ریزمغذی سولفات روی وکود مرغی غنی شده انجام گرفت.



شعبان ن‍ژاد ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح ها و ایجاد مزارع الگویی باعث افزایش سطح زیر کشت و ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی در شهرستان باشیم.