وجود 252 نوع هنر صنایع دستی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمیان استاد اقتصاد و فارغ التحصیل دانشگاه انگلستان در مراسم پاسداشت هنرمندان برتر صنایع دستی کشور که امروز 20 خرداد به مناسبت روز جهانی صنایع دستی برگزار شد گفت: در مقابل کشور چین و هند با کمتر از 100 نوع صنایع دستی ما چیزی حدود 362 و به روایتی دیگر 252 نوع هنر داریم که با هم متفاوت است و تمام مدارک داخلی و خارجی بر اصیل بودن هنر ایرانی دلالت دارند و اینکه این صنعت در ایران رتبه اول را در کیفیت دارد بحثی نیست. این در حالی است که چین با محصولات غیرفاخر بیش از 4 میلیارد دلار و هند 2 میلیارد دلار درآمد دارد.

وی گفت: یکی از ضعف های صنایع دستی مربوط به اطلاع رسانی است این صنعت نمی تواند با مشتریان درگیر شده و اطلاع رسانی کند. عدم هماهنگی بین مسئولان و صنعتگران یکی دیگر از مشکلات این حوزه است.



سلیمیان تصریح کرد: اگر سیستم اطلاع رسانی به روز شود تمایلی که به مصرف محصولات فاخر وجود دارد بیشتر خواهد شد.



وی گفت: ما مشکلات بزرگی را درباره استاندارد و حمایت از این صنعت داریم اما باید بررسی کنیم که این صنعت چگونه می تواند در دنیا خود را مطرح کند و چه ابزارهایی لازم است که ما آن را هنوز نساخته ایم.



استاد حوزه اقتصاد گفت: در سال 75 ارزش هر تن صنایع دستی صادراتی ایران 28 هزار دلار بوده است این در حالی است که ارزش خودرو در همین سال 5 هزار و 800 دلار بوده پس به این صنعت نباید تنها به عنوان یک هنر بلکه به عنوان منبع بزرگ درآمد برای کشور باید نگاه کرد.



وی گفت: اینکه در مراسمی به چند نفر از هنرمندان صنایع دستی جایزه بدهند یا نه اتفاقی نمی افتد چون هنر صنایع دستی برای همیشه می ماند آنچه که ممکن است هیچ وقت نباشد اقتصاد مبتنی بر صنایع دستی است.



سلیمیان گفت: برای داشتن مفهوم صادرات در حوزه صنایع دستی باید از خریدهای توریستی به رغم اهمیت آنها در ارتقای حجم صادرات چشم پوشید و آن را به عنوان رقم مازاد در برنامه به حساب آورد.



وی گفت: در عرصه هنر و صنعت این توازن ابتدا با ساخت تخت جمشید و پرداخته هنرهای متعدد در ساخت مصالح و تجهیز ملزومات آن در مقابل مصالح حکومتی رم و تغییر قاعده بردگی به کارگری درساخت این مصالح و ابنیه شروع شده است.