امروز اندیشه امام (ره) تمام دنیا را تسخیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه ادارات زنجانافزود : وجود پربرکت امام علی(ع) آنقدر بالاست که اگر بخواهیم وجود ایشان را در آیینه ببینیم هیچ آیینه ای قادر به انعکاس واقعی شخصیت والای آن امام همام نیست.

وی با بیان اینکه دستیابی به معرفت کامل حضرت علی (ع) بسیار دشوار است تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) فرموده اند که ای علی غیر از خدا و من کسی توان شناخت ترا ندارد.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: نگاه به چهره حضرت علی (ع) هم عبادت بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه حضرت علی (ع) هیچ گونه دلبستگی به دنیا نداشت اظهار داشت: بخشندگی حضرت علی (ع) یکی از بارزترین ویژگی آن بزرگوار است و ایشان برای آبیاری نخلستان های یهودیان با دستان پینه بسته کار می کرد .

وی با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) پرورش یافته مکتب حضرت علی(ع) است افزود: در عصر کنونی امام (ره) با یک حرکت انقلابی و دینی توانسته است دنیا را تسخیر کند و در سال 1342 نیز ایشان ریشه نهال انقلاب را به حرکت آورد.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: چون این نظام با ارزشهای اسلامی هماهنگ بود برای استکبار خوش نیامد و امام مردم را با نظام کرد و مردم ایران تا به امروز در مقابل تمام هجمه های دشمنان با تمام توان ایستاده اند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از تربیت یافتگان علوی و نهضت امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری است گفت: ایام، ایام زعامت مقام معظم رهبری است و وجود پربرکت ایشان هم ملت ایران و هم مسلمین جهان را رهبری می کند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: اگر انسان بخاطر خدا کار کند تمام اعمال و رفتارش جاودانه خواهد ماند.