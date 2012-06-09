  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

میزان قاچاق تلویزیون های دیجیتالی در کشور

میزان قاچاق تلویزیون های دیجیتالی در کشور

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری از افزایش واردات غیرقانونی انواع تلویزیون های دیجیتالی در کشور خبر داد و گفت: حدود 15درصد از بازار تلویزیون از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق تامین می‌شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اختلاف قیمت 500 هزار تومانی انواع تلویزیون های دیجیتالی در سایزهای مختلف این کالا باعث شده تا تمایل مشتریان نسبت به خرید تلویزیون های بدون گارانتی افزایش یابد.

وی افزود: در میان لوازم صوتی و تصویری کشور بعد از گوشی موبایل، تلویزیونهای دیجیتالی بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری با اشاره به عدم جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در مرزهای غربی کشور گفت: در حال حاضر حدود 15درصد از بازار تلویزیونها از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق تامین می‌شود.

وی با اشاره به اجرایی کردن طرح ساماندهی مرزهای سراسر کشور به ویژه مرزهای شرقی و غربی و تشدید کنترلهای اعمال شده در مرزهای استان کردستان گفت: نهادهای مسئول می توانند در کنار افزایش حضور نیروهای انتظامی و مرزبانی، زمینه را برای برخورد جدی تر با پدیده قاچاق کالا فراهم کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری گفت: برای جلوگیری از عرضه انواع کالاهای دیجیتالی و همچنین حمایت از تولید ملی در کشور باید سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر نهادهای مرتبط به مبارزه جدی با قاچاقچیان این حوزه بپردازد.

درستی با اشاره به معضلات قاچاق و همچنین خروج سرمایه از کشور گفت: عدم جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در کشور موجب خروج سرمایه از کشور و همچنین کاهش درآمدهای دولتی و گمرکی می شود.

کد مطلب 1621878

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