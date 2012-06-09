به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی پیشکسوتان آذربایجان شرقی امروز شنبه در دو بخش کاتا و کومیته در تبریز برگزار شد .

در رقابتهای انفرادی رشته کاتا رده سنی 35 تا 40 سال غلامرضا بابایی مقام اول و محمد افسرس مقام دوم و صمد خیردوست و عبداله صادقی مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی 41 تا 45 سال سید مهدی نقدی مقام اول ، اصغر پاک نژاد مقام دوم و سید علی باهری و اسماعیل علی نژاد مشترکا سوم شدند.

در رده سنی 46 تا 50 سال محمد حسین رمادی مقام اول ، صمد صفوی مقام دوم و ناصر تقی زادگان مقام سوم و در رده سنی 50 سال به بالا ابراهیم رضایی مقام اول ، احد پیراسبقی مقام دوم و ابوالفضل بایرامی مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین قهرمان قهرمانان محمد حسین رمادی ، ابوالفضل بایرامی و ابراهیم رضایی معرفی شدند.

در رشته کومیته رده سنی 35 تا 40 سال وزن 80-کیلو اصغر زارعی مقام اول ، رضا عباسی مقام دوم و اصغر حمدی و رضا افغانی مشترکا سوم و در وزن 80+ کیلو سید ولی حسینی مقام اول ، محمد افسری مقام دوم و غلامرضا بابایی و صادق هاتف مشترکا سوم شدند.

در رده سنی بالای 40 سال نیز غلامرضا تخمه چیان مقام اول، محمد حسین رمادی مقام دوم و رسول غلامی و ابوالفضل بایرامی مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند.