بازیگر "آیینه های روبرو" فیلم نامه کمدی می نویسد

شایسته ایرانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به تازگی یک فیلمنامه کمدی باعنوان "منو ببر" نوشتم برای ساخت و تایید به تلویزیون ارائه کردم و منتظر پاسخ آنها هستم.

وی افزود:هم اکنون منتظر اکران فیلم "آینه های روبرو" ساخته نگار آذربایجانی هستم که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و جوایز متعددی را از آن خود کرد.

ایرانی ادامه داد: این فیلم تا کنون در جشنواره های متعددی حضور داشته و من نیز در جلسات نمایش "آینه های روبرو" بودم. خوشبختانه فیلم با مخاطبین خارجی ارتباط خوبی برقرار کرد و با استقبال روبرو شد. امیدوارم به زودی در داخل کشور اکران شود تا با مخاطبین ایرانی نیز فیلم را ببینم.

وی عنوان کرد: مدتی است که از فضای تئاتر دور بودم. ولی دوست دارم دوباره به صحنه بازگردم و تجربه دیگری در این عرصه داشته باشم.