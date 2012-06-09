تیم آذربایجان شرقی نماینده ایران در مسابقات کاراته اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقدی امروز شنبه اظهار داشت: فداسیون کاراته بر اساس نتایج مثبت هیئت آذربایجان شرقی در سال 90 و کسب رتبه برترین هیئت کاراته کشور، تیم آذربایجانشرقی را به عنوان نماینده ایران در این رقابتها معرفی کرده است.

وی افزود: رقابتهای بین المللی کاراته اتریش از سطح رقابتهای آسیا بالاتر بوده و در تقویم فدراسیون جهانی برگزار می شود و از اینرو کسب نتایج خوب در این رقابتها در افزایش رنکینگ کاراته کاران استان نقش بسزایی خواهد داشت.

عضو هیئت رییسه فدراسیون کاراته کشور در خصوص زمان برگزاری رقابتها گفت : این رقابتها آبان 91 برگزار خواهد شد و تیم استان با نفرات کامل در دو بخش کاتا و کمیته و در 20 وزن راهی این رقابتها خواهد شد تا با کسب تجربه و نتایج خوب برای استان و کشور افتخار آفرین باشیم.

نقدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حضور در لیگهای کشوری در سال 91 گفت : امسال برای اولین بار با شش تیم در لیگهای جوانه ، آینده سازان و برتر در دو بخش بانوان و آقایان با نام تیم شرکت خودرو سازی آذربایجان شرکت خواهیم کرد.

وی افزود : برای انتخاب نفرات شایسته استان در ترکیب تیم در رقابتهای جوانه ، آینده سازان و برتر، رقابتهای انتخابی را در سطح استان برگزار خواهیم کرد تا تمامی استعدادها و پتانسیل ها شناسایی و در لیگ های کشوری پرورش یابند.