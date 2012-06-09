300 مسجد خراسان رضوی در پایگاه اطلاع رسانی مساجد عضو شدند

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تجهیز مساجد به فن‌آوری‌های نوین اطلاع‌رسانی، بستر مناسب‌سازی برای 300 مسجد استان در حوزه فضای مجازی فراهم شده است.

وی ادامه داد: تولید محتوای سالم فرهنگی توسط نیروهای مستقر در مساجد، انعکاس سریعتر درخواست ها و تقاضاهای مساجد در خصوص حمایت های فرهنگی مسئولین به شکل مستقیم از طریق جایگاه اطلاع رسانی مسجد بخشی از اهداف پورتال ملی مساجد است.

ایجاد رقابت هدف فعال سازی مساجد در فضای مجازی

وی ادامه داد: خبر رسانی، اطلاع رسانی و شناساندن برنامه های مساجد به آحاد مردم و معرفی دستاوردها و فعالیت های مساجد، ایجاد رقابت نسبی میان پایگاه های اطلاع رسانی مساجد از دیگر اهداف فعال سازی مساجد در حوزه فضای مجازی است.

کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: این پایگاه اطلاع‌رسانی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مساجد همه خدمات فرهنگی، قرآنی، دینی، اجتماعی و تفریحی خود را اطلاع‌رسانی کرده و درخواست‌های خود را به گوش مسئولان برسانند.

برگزاری جشنواره پورتال ملی مساجد دی ماه سال جاری

وی با بیان اینکه جشنواره پورتال ملی مساجد دی ماه سال جاری برگزار می شود، گفت: امکان برقراری ارتباط میان مراکز هدف با سازمان‌های ذیربط در راستای شناساندن توانمندی‌‌های آنان به مسئولان فرهنگی، افزایش روحیه نشاط به جهت استمرار و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ایجاد همدلی و هم‌افزایی از مهمترین مزایای عضویت مسئولان مساجد در پایگاه اطلاع‌رسانی است.

به گفته وی، 400 مسجد نیز سال گذشته در پایگاه اطلاع رسانی مساجد خراسان رضوی عضو شدند.