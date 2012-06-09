فولاد با تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست در فولاد هرمزگان تولید شد

علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرآیند تولید در فولاد هرمزگان نسبت به سایر مجتمع های فولادی کشور از سیستم پیشرفته برخوردار است، اظهار داشت: قبل از اجرای پروژه احداث این مجتمع فولادی طرح کامل ارزیابی زیست محیطی انجام شده و به تایید سازمان محیط زیست رسیده است.

به گفته وی، از میان واحدهای مستقر در منطقه ویِژه خلیج فارس که در حال حاضر فعال هستند، انجام مطالعات و ارزیابی زیست محیطی قبل از اجرای پروژه تنها در خصوص فولاد هرمزگان اتفاق افتاده که یک امتیاز مهم محسوب می شود.

مدیر HSE شرکت فولاد هرمزگان بیان کرد: ذات صنعت فولاد آلایندگی های خاص خود را دارد اما در سیستم کوره ای فولاد هرمزگان جدا از آلاینده گیر سالن، یک سیستم جذب آلودگی صدا و غبار وجود دارد که کار تصفیه سازی آلاینده ها را انجام می دهد. همچنین طی سال جاری، نصب آنالیزور غبار در دودکش ها نیز عملیاتی می شود که در کنترل آلاینده ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

صالحی همچنین با اشاره به سیستم پیشرفته پساب فاضلاب این مجتمع اظهار کرد: از آب خروجی این تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز مجموعه استفاده می شود که با توجه به شرایط کم آبی استان و بهینه کردن مصرف حائز اهمیت است.

وی ضایعات این مجتمع تولیدی را بر سه نوع قابل دفع، قابل فروش و بازیافت دانست و بیان کرد: لیست کامل ضایعات خود را به سازمان محیط زیست ارایه کرده و روش دفع آن را نیز استعلام کرده ایم همچنین با سازمان بازیفت نیز توافقاتی صورت گرفته است.

صالحی با تأکید بر اینکه تلاش داریم با اجرای طرح هایی در راستای کاهش آلودگی هوا در منطقه صنعتی غرب بندرعباس گام برداریم، بیان کرد: به همین منظوربا یک شرکت معتمد محیط زیست برای بررسی و آنالیز فاکتورهای آلاینده هوا و پساب در این مجتمع قرارداد داریم.