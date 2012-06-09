"المیادین" به میدان آمد/ رقیب الجزیره و العربیه را بشناسیم

" غسان بن جدو" نامی آشنا در عرصه رسانه ای جهان عرب است، خبرنگاری حرفه ای و با تجربه که استعفای وی از شبکه الجزیره، نام وی را بیشتر بر سر زبانها انداخت.



بن جدو در اعتراض به رویکرد فتنه افکنانه و تحریک آمیز شبکه الجزیره و به ویژه سیاست ضد سوری و ضد انقلاب مردم بحرین از این شبکه استعفا کرد.



وی که پس از استعفا از الجزیره، فعالیتهای گسترده ای را برای راه اندازی یک شبکه مستقل و حرفه ای و متفاوت از شبکه های فتنه گری چون الجزیره و العربیه برای تاثیرگذاری مثبت بر افکارعمومی به ویژه جوانان عرب آغاز کرده بود، سرانجام هفته گذشته از فعالیت رسمی شبکه جدید خود با عنوان "المیادین " خبر داد.



بن جدو در یک کنفرانس مطبوعاتی با انتقاد از رویکرد جانبدارانه و فتنه افکنانه برخی رسانه های عربی در منطقه، زمان آغاز فعالیت شبکه تلویزیونی "المیادین" را دوشنبه اعلام کرد.



خبرنگار مستعفی الجزیره پرداختن به مسائل عربی و بین المللی بدون هرگونه جانبداری و گزینشی عمل کردن، طرفداری از عدالت و آزادی انسانی، مقابله با فتنه، افراط گرایی و تروریسم و محوریت قرار دادن مسئله فلسطین، حمایت از تغییر و اصلاحات را از اصول حاکم بر شبکه المیادین اعلام کرد.



وی تاکید کرده است المیادین، صدای تاثیرگذار در صحنه عربی خواهد بود، هرگز اجازه فتنه یا سایکس پیکوی جدید را نخواهد داد و ضد افراط گرایی و تروریسم خواهد بود و هیچ جایی برای خبرهای فتنه افکنانه یا جانبدارانه وجود نخواهد داشت.

بن جدو همچنین تصمیم اخیر شورای وزیران اتحادیه عرب در توقف پخش شبکه های ماهواره ای رسمی و غیر رسمی سوریه از ماهواره های نایل ست و عرب ست را محکوم و اعلام کرد این تصمیم، تجاوز به آزادیها به شمار می رود و باید در آن تجدیدنظر شود.



وی خطاب به وزیران امور خارجه عرب گفت : چگونه خواستار دموکراسی می شوید، درحالی که چنین تصمیمی اتخاذ می کنید، اگر چنین تصمیماتی می گیرید، چطور به شبکه هایی که در راه تحریک به کشتار و طایفه گری و اختلاف افکنی مذهبی فعالیت می کنند، اجازه پخش می دهید؟



زمینه های شکل گیری "المیادین"



دراین زمینه "حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل و امور رسانه در گفتگو با مهر گفت : آغاز به کار رسمی شبکه المیادین در لبنان گام مهمی در راستای شکست انحصار رسانه عربی به شمار می رود .



این شبکه که با رویکردی کاملا حرفه ای ودر راستای مقابله با موج تبلیغات رسانه های قطر وعربستان شکل گرفته می تواند فرصت جدیدی برای آگاه کردن جوانان عرب نسبت به واقعیتهای موجود در خاورمیانه فراهم کند.



به گفته هانی زاده، اندیشه شکل گیری شبکه المیادین زمانی قوت گرفت که غسان بن جدو مجری کارکشته شبکه الجزیره قطر در اعتراض به موضعگیری غیر حرفه ای و تحریک آمیز الجزیره از این شبکه استعفا کرد.



غسان بن جدو "50 ساله" اهل تونس واز یک پدر مسلمان سنی تونسی و یک مادر مسیحی لبنانی زاده شد. وی که تحصیلات خود را در تونس به پایان رسانده به لبنان مهاجرت کرد و تابعیت این کشور را گرفت، او دارای همسری شیعه است .



او از سال 1990 همکاری خود را با روزنامه الحیات به عنوان خبرنگار در الجزایر آغاز کرد که در پوشش حوادث این کشور نقش فعالی داشت.



بن جدو از سال 1995 به عنوان مدیر دفتر شبکه بی بی سی انگلیس فعالیت خود را در تهران آغاز کرد و در سال 1999 به شبکه الجزیره قطر پیوست و به مدت دو سال خبرنگار این شبکه در بیروت بود .



او سپس در سال 2001 مدیریت دفتر الجزیره در تهران را به عهده گرفت و پس از چهار سال به بیروت بازگشت وهمکاری خود را به عنوان مدیر دفتر الجزیره در لبنان ادامه داد.



این کارشناس می گوید : غسان بن جدو همزمان با آغاز خشونتها در سوریه در سال 2011 به دلیل جانبداری آشکار الجزیره از تروریستهای سلفی در این کشور، به نشانه اعتراض از این شبکه استعفا کرد.



از مهمترین برنامه های غسان بن جدو در دوران فعالیت در دفتر الجزیره در بیروت مصاحبه جنجالی وی با سمیر قنطار اسیر لبنانی آزاد شده از بند رژیم صهیونیستی بود که غسان بن جدو از سمیر قنطار به عنوان قهرمان بزرگ عرب یاد کرد .



این مصاحبه که به صورت زنده پخش شد ومیلیونها بیننده عرب آن را مشاهده کردند با واکنش تند واعتراض آمیز رژیم صهیونیستی روبرو شد.



اینک شبکه المیادین با هزینه اولیه 40 میلیون دلار رسما فعالیت خود را از بیروت آغاز کرده و می تواند رقیب سرسختی برای شبکه های العربیه عربستان و الجزیره قطر تلقی شود.

حضور چهره های رسانه ای تاثیرگذار جهان عرب مانند سامی کلیب، لونا شبل، نایف کریم، زاهی وهبی وعصام نعمان حسین " وزیر سابق ارتباطات لبنان" در المیادین شکل گیری یک شبکه کاملا مستقل وحرفه ای در جهان عرب را نوید می دهد.



این شبکه نام خود را ازمیدانها، کانون واقعی وخاستگاه جغرافیایی جوانان انقلابی عرب برگرفته و درصدد ارائه شیوه کاملا مستقل و بیطرفانه ای از رخدادهای جهان و خاورمیانه است .



به گفته این کارشناس، به نظر می رسد اکنون زمان داشتن ماهواره مستقل برای اینگونه فرا رسیده و کشورهای تاثیر گذار منطقه مانند ایران، لبنان وسوریه باید برای خرید و یا اجاره مستقل یک ماهواره فضایی مشترک اقدام جدی به عمل آورند.



با توجه به اینکه دو ماهواره خاورمیانه ای، عرب ست و نایل سات در انحصار عربستان و مصر است، لذا نمی توان در آینده اطمینان داشت که این دو کشوراجازه پخش شبکه های تلویزیونی کشورهای غیر همسو با آمریکا و اسرائیل را از این دو ماهواره بدهند.

هانی زاده می گوید : بنابراین آغاز به کار رسمی شبکه المیادین اقدامی کاملا هوشمندانه و توام با حسابگری سیاسی است که می تواند انحصار رسانه ای عرب به ویژه عربستان، قطر و مصر را بشکند و ارتباطی کاملا منطقی با جوانان انقلابی عرب برقرار کند .