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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

انگشترسازی مشهد در میراث معنوی ثبت شد/ جلوگیری از واردات نگین

انگشترسازی مشهد در میراث معنوی ثبت شد/ جلوگیری از واردات نگین

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: در حالی که ثبت فن و هنر سنتی انگشتر سازی مشهد در فهرست میراث معنوی انجام می شود باید از واردات نگین های مصنوعی که به ماهیت این هنر لطمه وارد می کند جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی خراسانی اظهار کرد: واردات نگین های مصنوعی و انگشترهای وارداتی از جمله مواردی است  که می تواند در آینده به ماهیت سنتی و اصالت این انگشتر لطمه وارد آورد.

وی ادامه داد: نگین های وارداتی علاوه بر ارزانی قیمت از مرغوبیت نیز نصیبی نبرده اند و امید است با برنامه های آینده این مشکل مرتفع و همچنان جایگاه فن و هنر انگشتر سازی مشهد با اسلوب و روش تولید سنتی حفظ شود.

انگشتر سوغات سفر زائران مشهد

رجایی خراسانی گفت: در حال حاضر برای نگین هایی از قبیل فیروزه، زمرد، زبرجد، یاقوت، آماتیس، عقیق شنجری و توپاز رکاب انگشتر تهیه می شود که زائران امام هشتم (ع) از آن استقبال کرده و به عنوان سوغات و ره آورد سفر به کار می برند.

وی بیان کرد: انگشتر به دست کردن از زمان های قدیم در میان مسلمانان سنتی پسندیده بوده و احادیث و روایات فراوانی در این باره در کتب دینی وجود دارد که اهمیت این رسم و هنر کهن و جایگاه آن را نشان می دهد.

انگشتر سازی مشهد آمیخته ای از فنون و هنرها

وی تصریح کرد: فن و هنر انگشتر سازی آمیخته ای از فنون و هنرها از جمله طراحی سنتی، گوهر شناسی، میناکاری، فلز کاری، مرصع کاری و هنر قلمزنی است که محصول نهایی آن زیوری انگشتر است.

رجایی بیان داشت: این مهارت در زمره هنرهای دستی و سنتی و در گروه آثار فلزی جای می گیرد که با وجود کارگاههای متعدد انگشتر سازی در مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران زمین، به طور گسترده تولید شده و به زائران داخلی و خارجی بویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عرضه می شود و  همچنین توسط تجاری خاص به صورت کالای همراه مسافر خارج از مرزهای کشور نیز صادر می شود.

بازار رضای مشهد مرکز عمده انگشترسازی

وی یاد آور شد: علیرغم گسترده بودن کارگاههای تولید انگشتر در سطح شهر مشهد که تعداد آنها به 200 کارگاه می رسد و مرکز عمده آن دربازار رضای فعلی قرار دارد، پیش از این انگشتر سازها پیرامون حرم مطهر در سرای شالچی، سرای ناصریه، سرای وزیر نظام، سرای ملائکه و سرای معاون الصنایع مستقر بودند.

کد مطلب 1621909

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