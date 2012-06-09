صنایع نفت آذربایجان شرقی باید از مزایای جهانی مکانیزم توسعه پاک بهره مند شوید

به گزارش خبرنگار مهر ، بیوک رئیسی ظهر امروز شنبه در همایش بررسی دستاوردهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی استان با اشاره به سهم 35 درصدی صنایع نفت و گاز در تولید گازهای گلخانه ای کشور گفت: در چشم انداز افق 1400 بایستی تولید گازهای گلخانه ای کشور معدل 66 میلیون تن دی اکسیدکربن در سال باشد که این میزان در شرایط فعلی با ایده آل ها فاصله زیادی دارد .



مدیر کل حفاظت محیط زیست با تجلیل از اقدامات شاخص دولت نهم و دهم در تبدیل سوخت مصرفی صنایع نفت و پتروشیمی از مازوت به گاز طبیعی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی لازم برای کمک به صنایع نفت جهت استفاده از پتانسیل و تسهیلات بین المللی و راهکارهایی که در پیمان کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای پیش بینی شده را دارد .



وی سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی را مسئول پیگیری استفاده از امکانات مالی در کادر پروتکل کیوتو معرفی و تاکید کرد: لازم است صنایع نفت با تبادل اطلاعات و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست از حداکثر توان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای جذب منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های کاهش گازهای گلخانه ای استفاده نمایند .



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش 4 برابری مناطق تحت مدیریت حفاظت شده استان در طول دولت نهم و دهم گفت : از سال 1352 تا 1386، تنها 6/3 درصد از مساحت کل استان تحت مدیریت محیط زیست بود که در طول 5 سال گذشته با نظر مثبت وحمایت مقامات ارشد استان و کار کارشناسی محیط زیست استان میزان این مناطق به 3/15 مساحت کل استان رسید که بی نظیرترین افزایش مناطق حفاظت شده در کشور می باشد .