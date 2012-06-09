1900 بازدید از منازل مسکونی مددجویان زنجانی انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنلو ظهر شنبه در جلسه ستاد زکات استان زنجان افزود: طرح مفتاح‌الجنة نیز همچون طرح‌های اجرایی دیگر کمیته امداد برگرفته از آیات قرآنی است.

وی با اشاره به آیه‌های 14 تا 17 سوره بلد اضافه کرد: در این چند آیه بر لزوم دیدار از یتیمان در روز‌های قحطی و گرسنگی و همچنین دلجویی از اینگونه افراد تاکید شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به نحوه اجرای طرح مفتاح‌الجنة اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح خیران و نیکوکاران از منازل مسکونی نیازمندان بازدید کرده و از نزدیک با مشکلات زندگی آنها آشنا می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مفتاح‌الجنة توسط کمیته امداد اضافه کرد: کمیته امداد در قالب اجرای این طرح ضمن پرکردن خلاء موجود تلاش کرده است با همکاری خیران و نیکوکاران بخشی از مشکلات زندگی خانواده‌های نیازمند زیرپوشش این نهاد را برطرف کند.

حسنلو با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار و 948 مورد بازدید از خانواده‌های نیازمند در قالب طرح مفتاح‌الجنة در استان زنجان انجام شد افزود: در راستای اجرای طرح مفتاح‌‌الجنة 627 میلیون و 926 هزار ریال کمک مردمی جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به برخی از طرح‌های اجرایی کمیته امداد استان زنجان افزود: اجرای طرح برکت نیز یکی از برنامه‌هایی است که در راستای حمایت از خانواده‌ها‌ی نیازمند اجرا می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: نحوه اجرای طرح برکت به گونه‌ای است که در صورتی که کارمندان یک ارگان و یا سازمان تمایل داشته باشند به صورت گروهی به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد کمک‌ کنند، می‌توانند با هماهنگی کمیته امداد ماهانه مبلغی از حقوق خود را برای مددجویان هزینه کنند، که این مبلغ یک جا به حساب مددجویان واریز می‌شود.

حسنلو ادامه داد: در حال حاضر اداره کل کمیته امداد، سازمان اطلاعات، آموزش و پرورش، بانک ملی و ثبت اسناد در طرح برکت فعالیت دارند.