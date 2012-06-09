طرح "شکرانه‌ سلامت" با مشارکت 80 دستگاه دولتی اجرا می شود

یحیی خسروی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری با 80 سازمان و دستگاه دولتی در مشهد برای طرح شکرانه‌ سلامت مکاتبه شده و با 20 نهاد دولتی نیز رایزنی شده که چگونه این طرح را اجرا کنند.

وی توضیح داد: بر اساس طرح شکرانه سلامت که از سال‌های گذشته آغاز شده، کارکنان دولت، مبلغ دلخواه از فیش حقوقی خود را به حساب مشارکت‌های بهزیستی واریز می‌کنند تا برای مددجویان هزینه شود.

خسروی‌نسب در زمینه‌ سایر کمک‌های سازمان‌ها و دوایر عمومی گفت: بانک توسعه صادرات، مبلغ 300 میلیون ریال لوازم خانگی و اثاثیه‌ منزل را وقف مددجویان بهزیستی کرده است.

وی افزود: برنامه‌ ساماندهی مشارکت‌های مردمی در بهزیستی خراسان رضوی، با هدف افزایش کمک‌های خیرین به مراکز غیر دولتی، از فروردین ماه امسال آغاز شده است.

وی گفت: هدف از این طرح، افزایش کمک‌های خیرین به مددجویان و مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی و هزینه‌کرد کمک‌های انجام شده طبق نظر و نیات نیکوکاران است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاع رسانی دقیقی از مراکز غیر دولتی و میزان نیاز آنها به کمک‌های خیرین، انجام نشده و نیکوکاران برای یافتن مراکزی که استحقاق بیشتری برای دریافت کمک دارند نیاز به مشورت بهزیستی دارند برنامه‌ ساماندهی مشارکت‌های مردمی طراحی شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی خراسان رضوی همچنین از طرح یکسان‌سازی صندوق‌های مشارکت‌های مردمی بهزیستی در ادارات، مهدهای کودک و اماکن‌عمومی خبر داد و گفت:‌ اجرای این طرح از ماه آینده آغاز می‌شود.