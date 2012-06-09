به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین ظهر امروز در یک نشست خبری از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تهران در روزهای 16 تا 19 تیرماه با حضور نمایندگانی از 32 کشور جهان خبر داد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه این نمایشگاه، بزرگترین رخداد نمایشگاهی در خاورمیانه است، اظهار داشت: مجموعا 1500 شرکت ایرانی و خارجی در این دوره از نمایشگاه حضور خواهند یافت.

پاک بین خاطر نشان کرد: هم اکنون 2 هزار پیش ثبت نام از سوی متقاضیان صورت گرفته است که البته در نهایت به دلیل محدودیت فضا، این تعداد کاهش می یابد و سعی می کنیم بهترین شرکت ها را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کنیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون، گفت: برای اولین بار جانمایی غرفه ها به صورت آنلاین و اینترنتی صورت می گیرد و شرکت کنندگان در نمایشگاه می توانند غرفه های خود را در محل اصلی آن ببینند.

وی از حضور سفرای خارجی، نمایندگان مجلس، برخی مقامات دولتی ارشد، مدیران شرکت های بزرگ داخلی و خارجی و مشارکت کنندگان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دوازدهم ساختمان خبر داد.

پاک بین این مطلب را هم افزود که با وجود افزایش 30 درصدی مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه امسال، تعداد 250 غرفه در اختیار شرکت های خارجی صاحب برند قرار می گیرد.