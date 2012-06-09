هوای قم خنک تر می شود

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به دلیل موجی که از 2 روز آینده از شمال کشور وارد قم می شود هوا در صبح و شب در قم خنک تر می شود.



وی ادامه داد: گرمای هوا در این هفته در بعد از ظهر همچنان ادامه دارد و در صبح و شب هوا خنک تر است.



مدیر کل سازمان هواشناسی استان قم بیان کرد: در 2 شنبه نیز در ارتفاعات استان قم با بارش پراکنده باران مواجه خواهیم بود.



وی با اشاره به اینکه‌ از روز شنبه در بعد از ظهر ها افزایش ابر وجود دارد افزود: وزش باد بین 5 تا 10 متر در ثانیه است.



زارع در پایان دمای فعلی هوای قم را 37 درجه سانتی گراد عنوان کرد و افزود: دمای هوا در روزهای آینده 2 تا سه درجه کاهش می یابد.