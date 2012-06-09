به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای مخالف الوفاق، تجمع قومی دموکراتیک، تجمع ملی دموکراتیک، الاخاء و وعد با صدور بیانیه ای اعلام کردند: شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست سپتامبر آینده خود جدول زمانی برای اجرای توصیه های مربوط به حقوق بشر انجام دهد و اقدامی در راستای توقف نقض حقوق بشر از سوی رژیم انجام دهد.

در این بیانیه آمده است: شکنجه مخالفان نه تنها متوقف نشده است بلکه با قوت ادامه دارد و مسئولان این شکنجه ها باید محاکمه شوند.

مخالفان عمده بحرینی در بیانیه خود با اشاره به بازداشت نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر منحل شده بحرین، دستگیری وی را در راستای اقدامات سرکوبگرانه رژیم میدانند و هر چه سریعتر خواهان آزادی وی هستند. وی پس از آن بازداشت شد که به حکومت چهل ساله نخست وزیر انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده است: به جای دولت انتصابی باید دولت منتخب تشکیل شود، زیرا ادامه دولت کنونی فاجعه سیاسی و اقتصادی برای بحرین به بار آورده است.