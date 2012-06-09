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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

لطفی:

خدمات نگهداری سدهای گلستان برون سپاری می شود

خدمات نگهداری سدهای گلستان برون سپاری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: خدمات نگهداری و کنترل ایمنی سدهای استان به شرکت های بهره برداری برون سپاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطفی ظهر شنبه در نشست با جمعی از نمایندگان شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران دارای رتبه آب اظهار داشت:  در راستای سیاست های دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای وزارت نیرو در برون سپاری خدمات بهره برداری، نگهداری وکنترل ایمنی سدها به بخش غیر دولتی و آماده سازی بستر های لازم جهت ورود بخش خصوصی در انجام خدمات، شرکت مدیریت منابع آب کشور صلاحیت شرکت های متقاضی را مورد بررسی قرار می دهد.

لطفی تصریح کرد: با توجه به تکنولوژی نسبتا پیچیده طراحی و ساخت انواع مختلف سدها، آئین نامه این طرح با هدف ایجاد ظرفیت در بخش غیر دولتی و  تشخیص صلاحیت شرکت‌هایی که توانایی انجام خدمات بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای در حال بهره‎برداری را داشته باشند اجرایی می شود.

وی در ادامه افزود : نیروی انسانی متخصص، تجربه کاری شرکت و ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی از جمله عوامل موثر در تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری همکار با شرکت آب منطقه ای هستند.

عمده وظایفی که از طرف شرکت آب منطقه ای گلستان به شرکت های موصوف واگذار می شود شامل کنترل ایمنی و قرائت تجهیزات رفتارسنجی، بهره‎برداری و قرائت ادوات اندازه‎گیری کمی و کیفی آب، رسوب مخزن و ایستگاه هواشناسی سد و ثبت آنها، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات موجود و انجام سرویس‎های جاری و دوره‎ای و خدمات مدیریتی و عمومی می شود.

کد مطلب 1621930

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